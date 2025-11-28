¿Tienes un vuelo con Avianca para Venezuela? La aerolínea dará reembolsos a sus clientes tras la suspensión de operaciones en ese país

Video Venezuela sanciona a seis aerolíneas internacionales por suspender sus vuelos desde y hacia el país

La aerolínea colombiana Avianca informó este viernes que suspendió la venta y operación de vuelos desde y hacia Venezuela siguiendo una decisión del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela (INAC), por lo que ahora implementará una serie de medidas para reembolsar a los clientes que tenían vuelos pendientes.

“Para la aerolínea, la prioridad es y será siempre la seguridad de pasajeros y colaboradores. Por tal razón y frente a la coyuntura”, ofrecerá alternativas para quienes tengan reservas confirmadas, dijo la empresa en un comunicado.

Estas son las alternativas que ofrece Avianca para sus clientes con vuelos a Venezuela

Los clientes volando Bogotá-Caracas-Bogotá sin conexiones podrán recibir un reembolso completo de su boleto.

Mientras que los clientes volando Bogotá-Caracas-Bogotá con conexiones en un mismo tiquete podrán solicitar un reembolso del segmento hacia/desde Venezuela y posibilidad de reembolso del boleto completo.

La aerolínea también ofrece la posibilidad de volar hacia o desde Cúcuta, frente a la frontera con Venezuela, con condiciones especiales.

¿Cómo y dónde podrás solicitar tu reembolso si tenías un vuelo con Avianca a Venezuela?

De acuerdo con la aerolínea estos cambios podrán hacerse a través de avianca.com, aplicación móvil, el centro de atención telefónica, las oficinas de venta, aeropuertos y a través de las agencias de viajes, para boletos adquiridos por ese canal.

¿Por qué Avianca y otras aerolíneas dejaron de realizar vuelos desde y hacia Venezuela?

Venezuela informó el miércoles que revocó los permisos para operar en el país a seis aerolíneas a las que acusó de "terrorismo", después de que suspendieron sus rutas por una alerta de tráfico aéreo emitida por Estados Unidos sobre actividad militar en la región.

La medida aplica para la española Iberia, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la filial colombiana de la chilena-brasileña Latam, la brasileña GOL y la turca Turkish, dijo el INAC en una publicación en Instagram.

El gobierno venezolano las acusa de "sumarse a las acciones de terrorismo de Estado promovido por el gobierno de los Estados Unidos, suspendiendo unilateralmente sus operaciones aerocomerciales", indica la publicación.

Estados Unidos instó la semana pasada a las aeronaves que circulan por el espacio aéreo venezolano a "extremar la precaución" debido al "empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores".

La advertencia llega en medio del despliegue militar estadounidense en la zona para operaciones contra el narcotráfico, que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, insiste tiene como objetivo su derrocamiento.

Avianca dijo este viernes que confía en que “la situación de conectividad aérea de Venezuela evolucionará favorablemente" y reitera "su intención de retomar operaciones tan pronto como las condiciones lo permitan”.

