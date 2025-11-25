Maduro amenaza a aerolíneas internacionales que suspendieron vuelos a Venezuela

Video Gobierno Trump planea revisar miles de casos de refugiados admitidos en la era Biden: ¿qué implica?

El gobierno de Venezuela presiona a las aerolíneas internacionales que están suspendiendo sus vuelos hacia el país para que reanuden sus vuelos. El gobierno dice que las empresas aéreas deben retomar sus viajes a la nación caribeña, sino se les podría retirar la autorización para volar.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) advirtió a la autoridad aeronáutica venezolana que revocar la autorización a las aerolíneas solo aislaría aún más al país.

PUBLICIDAD

Esta advertencia del gobierno del mandatario Nicolás Maduro llega luego de que varias aerolíneas internacionales suspendieron sus vuelos a Venezuela en los últimos días luego que el regulador de estadounidense, la Administración Federal de Aviación (FAA), advirtiera el viernes sobre un aumento de la actividad militar en la zona.

También ocurre cuando Estados Unidos está intensificando la presión militar en el Caribe, con el envío del portaaviones más grande del mundo y los ataques a pequeñas embarcaciones que el gobierno de Donald Trump asegura que son 'narcolanchas'.

Desde de septiembre, las fuerzas estadounidenses han atacado más de 20 embarcaciones presuntamente dedicadas al narcotráfico en el mar Caribe y el Pacífico oriental, causando la muerte de al menos 83 personas.

Estados Unidos también movilizó al Caribe una flotilla de buques de guerra y aviones caza para operaciones antidrogas, que el presidente venezolano denuncia como una "amenaza" para forzar su derrocamiento.

La FAA estadounidense instó el viernes a las aeronaves que circulan por el espacio aéreo venezolano a "extremar la precaución" debido al "empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores".

La advertencia de la FAA llegó pocos días antes de que entrara en efecto este lunes la prevista designación por parte de Estados Unidos de un supuesto cártel narcotraficante, el "cartel de los soles", presuntamente liderado por el presidente venezolano Nicolás Maduro como organización terrorista.

PUBLICIDAD

Venezuela calificó el lunes de "ridícula patraña" esta designación, según indicó la cancillería en un comunicado.

La aerolínea española Air Europa decidió suspender sus conexiones con Venezuela "hasta que las condiciones permitan volver a volar" con seguridad. La española Iberia, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la brasileña GOL o la chilena Latam ya habían comunicado la suspensión de sus vuelos el sábado, según avanzaron entonces las asociaciones venezolanas de líneas aéreas (ALAV) y de agencias de viajes (AVAVIT), sin precisar claramente cuánto duraría la interrupción.

El domingo, Turkish Airlines dijo que cancelaba sus vuelos entre el 24 y 28 de noviembre.