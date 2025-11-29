"¿Quién va a oponerse a Trump?": experto en crímenes de guerra analiza la posible campaña militar de EEUU en Venezuela

Los ataques ordenados por Donald Trump contra supuestas 'narcolanchas' en el Caribe y el Pacífico son “completamente ilegales” y forman parte de un avance global a un “contexto autoritario”, dijo David Reiff, experto en crímenes de guerra y derecho internacional.

En entrevista con Univision Noticias, Reiff, fundador del Proyecto para el estudio de Crímenes de Guerra de la American University, en Washington, habló sobre las implicaciones de los ataques estadounidenses, que ya acumulan más de 80 muertos. Desde su punto de vista, el también coautor del libro 'Crimes of War: What the public should know´, dijo que, pese a las ilegalidad de los ataques, ningún país podrá llevar a Estados Unidos a rendir cuentas por las muertes, que él considera "ejecuciones extrajudiciales".

A continuación presentamos las partes clave de la conversación con Reiff, quien se encuentra recorriendo el mundo para promover su libro “Deseo y destino", donde analiza las guerras culturales a nivel global.*

El intelectual David Reiff habla con Univision Noticias en la Ciudad de México en noviembre de 2025. (Foto: Marcos Martínez Chacón) Imagen Foto: Marcos Martínez Chacón



—¿Qué piensa usted del contexto actual desde la perspectiva estadounidense y su aparente escalada hacia Latinoamérica, tomando como elemento el combate al narco, los ataques en el Caribe? Desde su experiencia en la cobertura de guerras, conflictos armados y sobre todo tomando en cuenta su obra de 'Crimes of War', de lo que la gente debe saber.

Bueno, para empezar, creo que esto es más hablando en términos simplemente de la política estadounidense que, digamos, esta campaña, entre comillas, del mundo de la derecha latinoamericana en Estados Unidos que de Trump. No creo, de hecho, que Trump se interese tanto en América Latina. Es un tipo curioso, porque no le interesan las guerras. No lo veo como pensando a las 3:00 de la mañana en bombardear a (Nicolás) Maduro.

No hay que subestimar a Trump, es un gran error de la centroizquierda norteamericana. Yo creo que como Reagan, el liberalismo estadounidense, la izquierda estadounidense subestima a Trump, como subestimó a Reagan, pero creo que finalmente en el gobierno es un caudillo. Claro, vivimos a mi juicio, en la época de caudillos, incluso en este país. Es casi inédito que haya un caudillo sin responsabilidades, alianzas, vínculos, en el caso de Trump. Como todos los regímenes, es una coalición, incluso, la tendencia de Marco Rubio y del mundo del exilio cubano, pero también ahora de los venezolanos, nicaragüenses, colombianos, que tienen mucha influencia en el Partido Republicano, dentro del Partido Republicano. Y creo que este proyecto me parece mucho más la obra de Rubio y Landau, con el acuerdo evidentemente de Trump.

— ¿Cree que llegue un punto de quiebre en el que se salga de control y EEUU termine llevando ataques directos en contra de territorios?

No, creo que no van a conquistar Caracas. Pero es verdad que pueden ocurrir bombardeos de lugares. Que van a decir que son de centros del narcotráfico. Bueno, en este momento ¿quién va a oponerse a Trump en serio? Los únicos países que tienen la capacidad para oponerse a Trump, para ellos, Venezuela no importa. China no va a ponerse en contra de Trump. Para un chino, un país de mil millones de personas, no creo que Venezuela sea un interés. Como hemos visto, Lula está tratando finalmente de reconciliarse con Trump en el Cono Sur. Bueno, la derecha ha ganado en Argentina, va a ganar casi seguramente en Chile. Petro va a salir, un uribista va a llegar. López Obrador había tenido muy buenas relaciones con Trump y todos han dicho, 'oh, va a oponerse a Trump', pero no lo hizo. Tampoco Sheinbaum. No puedo imaginar un escenario en el cual México intervenga a favor de Maduro, salvo en términos históricos.

— Ahora, usted ha ahondado también en los asuntos relacionados con la guerra, con los conflictos bélicos, desde el punto de vista humanitario y del derecho internacional, estos ataques en particular de los que hablan, ¿cree que son ilegales?

Completamente ilegales. Completamente. No hay justificación. No creo que haya. Hay mil problemas con los ataques, incluso si son combatientes o no. Porque en el derecho internacional humanitario puedes hacer que un enemigo que no sea combatiente, no puedes matarlo en este contexto. Y bueno, también no sabemos si son narcotraficantes, pescadores, quién sabe. Y esto también me parece muy, muy peligroso en términos de derecho internacional. Pero hay que decir que ya hemos entrado, y no solamente en el contexto estadounidense, sino en muchos otros contextos en un mundo donde el derecho internacional humanitario tiene mucha menos autoridad moral y también mucho menos efecto. Mucho menos autoridad moral y mucho menos efecto práctico. La invasión de Rusia a Ucrania, la Franja de Gaza.

— El Alto Comisionado de Derechos Humanos recientemente dijo que las muertes de estas personas en los ataques de EEUU pueden considerarse como ejecuciones extrajudiciales. ¿Usted imaginaría un escenario en el que EEUU tenga que rendir cuentas sobre esto?

Nunca. Porque ¿quién va a imponer esto? Porque hemos hablado desde 1943, el comienzo del proyecto de la ONU y desde su fundación, dos años más tarde en 1945 en San Francisco, hemos hablado de la comunidad internacional, de un nuevo orden internacional. Fundado sobre los principios del derecho internacional. Pero ha sido más fantasía que realidad. Finalmente, el poder es el poder.

¿Quién va a poner en la cárcel a Donald Trump, salvo algo que tiene que hacer, no con ejecuciones, matanzas extrajudiciales, sino del caso Epstein? No sé, no creo que nada más vaya a suceder. Pero mira, yo los veo como la tragedia del derecho internacional humanitario. Es que es una idea fundamental, pero sin manera de aplicarse sobre poderes importantes. Podemos poner en la cárcel a un verdugo de Congo o Bosnia, pero no vas a poner en la cárcel a un general chino o un presidente estadounidense. ¿Quién va a hacerlo? ¿El pobre Guterres con un mandato de la policía o del TPI? Lo que hemos aprendido en este siglo sobre todo es que no tenemos las medidas para aplicar nuestra moral. Porque finalmente, ¿qué quiere decir? Que Trump va a tener que rendir cuentas. ¿Rendir cuentas a quién? A la comunidad internacional, ¿qué es la comunidad? Y es la misma cosa en el Consejo de Seguridad, donde tienen un veto los estadounidenses, los chinos y los rusos. Lo entiendo, simpatizo en un sentido con los activistas de derechos humanos que hablan precisamente de rendir cuentas y todo esto, pero no tiene nada que ver con la realidad de nuestra época, todo lo contrario. Yo creo que estamos entrando en un momento autoritario.

— Usted menciona conflictos como Rusia, Ucrania, la Franja de Gaza, y ahora este conflicto que usted atribuye a una agenda política estadounidense. Pero pareciera que antes de Trump, por lo menos Estados Unidos en el cuatrienio de Biden, retomaba por lo menos los cauces de las garantía de que las leyes internacionales valían algo, por lo menos oponiéndose a Putin. ¿Estamos ante un punto de quiebre de esto que usted habla, de un contexto autoritario en el que estamos entrando ahora con esta nueva versión de Trump?

Ya sabemos que en este momento, por primera vez en muchas décadas, hay más regímenes autoritarios que democráticos en el mundo. Entonces hay una continuidad entre Trump, Putin, Modi, el Partido Comunista de Vietnam, Arabia Saudita, etc. etc. Entonces yo veo un mundo autoritario. Obviamente estoy muy en contra de mucho de la política de Trump, pero no creo que sea una excepción. Tampoco creo que Biden hubiera permitido que un político estadounidense, para no hablar de un militar estadounidense, fuera trasladado al tribunal internacional. Putin tampoco. Modi tampoco. Entonces me parece ahora que los países poderosos no toman en serio el derecho internacional.

Cuando hay una prioridad político-estratégica van a poner en la basura el derecho internacional. No es serio hablar de la comunidad internacional, las demandas, lo que exige la comunidad. ¿Qué es la comunidad internacional? ¿Quiénes son en serio? ¿La opinión pública? Sí, puede ser. Y obviamente la sociedad civil tiene como ambición movilizar. Y obviamente sabemos que de vez en cuando, como las revoluciones en Europa del Este, como al menos para un momento la Primavera Árabe, han al menos amenazado al orden establecido, y de vez en cuando han logrado cambiar las cosas. Pero la represión también ha funcionado.

— ¿Ve en Estados Unidos algún impulso desde la sociedad civil que pueda ejercer presión para por lo menos hacer que se detenga esta expansión autoritaria, no solo desde Estados Unidos, sino tomando de referencia a Estados Unidos como el principal actor global? ¿Hay alguna fuerza?

Hay fuerzas. Bueno, Estados Unidos, como muchas sociedades, hay una grieta política, como dicen los argentinos, y obviamente hay fuerzas anti-Trump. Pero hasta ahora han perdido más batallas que han ganado. Pero quién sabe, depende. En el caso de Trump, mucho depende de la economía. Con una buena economía, probablemente Trump va a poder seguir. El electorado podría rechazar a Trump el año que viene, pero tiene un año más antes de los comicios de mitad de período, como dicen, y puede hacer muchas cosas, ¿no? Creo que también la sociedad civil estadounidense en este momento está más defendiéndose que, no sé, proponiendo nuevas ideas. Tienen una posición defensiva.

— Pareciera que el discurso de derechos humanos en Estados Unidos es hasta ahora la principal arma con la que están denunciando a Trump.

Bueno, no diría la única, pero bueno, el discurso sí, sobre temas internacionales. Y hay otros debates, muchas cosas, incluso la cultura. Pero no veo, mira, Trump va a cambiar mucho en Estados Unidos y no van a poder reconstituir todo. Por ejemplo, la ayuda internacional para el desarrollo. Trump más o menos ha destruido las instituciones como la USAID, y es el organismo principal de ayuda para el desarrollo estadounidense.

Y bueno, ahora es posible que se reestablezca en un momento u otro, pero poco probable que en el Congreso van a decir ‘bueno, no queremos gastar este dinero, vamos a regresar el presupuesto’. Y hay tantas demandas nacionales. Entonces creo que Trump también va a fracasar en algunos contextos. Los abogados internacionales, los militantes de derechos humanos han soñado, han imaginado un mundo que ya no existe. El mundo del poder, el mundo del derecho no ha derrotado al mundo del poder. Esto para mí es la gran conclusión del primer cuarto del siglo XXI.

*El contenido de la entrevista fue condensado para fines de claridad y extensión.

