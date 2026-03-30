Negligencia Un 'elefante blanco' será senador en Colombia Luis Carlos Rúa, un ingeniero de 33 años originario de Pereira, fue ganando popularidad en TikTok e Instagram al exhibir —disfrazado como un elefante blanco— los proyectos de infraestructura abandonados por todo el país.

Luis Carlos Rúa, un ingeniero de 33 años originario de Pereira, se escondió debajo de un disfraz por temor a represalias por las denuncias que hacía. Imagen Tomada de su cuenta oficial @elefantescol en Instagram

Por años, se hizo famoso por denunciar el abandono y la corrupción detrás de obras públicas inconclusas en Colombia. Ahora, el hombre detrás del "elefante blanco" dejó el anonimato al ser elegido senador, desde donde seguirá impulsando su lucha marcada por una tragedia personal.

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Detrás del disfraz está Luis Carlos Rúa, un ingeniero de 33 años originario de Pereira, quien fue ganando notoriedad en TikTok e Instagram al exhibir proyectos abandonados, símbolo de despilfarro gubernamental.

Sus denuncias conectaron con el descontento ciudadano debido a carreteras, puentes y escuelas sin terminar, e incluso en algunos casos logró que las autoridades aceleraran obras detenidas.

Con una campaña austera, el ingeniero recorrió peajes y repartió volantes, logrando cerca de 120 mil votos en las elecciones del 8 de marzo, suficiente para obtener un escaño en el Senado por el partido Alianza Social Independiente. Su identidad se mantuvo en secreto hasta tres días antes de la votación.

Antes de convertirse en figura pública, Rúa ya había enfrentado al poder. En 2019 denunció presiones dentro de la alcaldía de Pereira para favorecer a un candidato, lo que derivó en represalias, estigmatización y su salida de la ciudad. Se trasladó a Medellín, donde comenzó desde cero y decidió protegerse bajo el anonimato.

Su activismo creció con el tiempo: recorrió el país documentando obras fallidas, financiándose con trabajos independientes, donaciones y la venta de productos, como elefantes de peluche.

En Colombia, donde existen más de 1.400 proyectos inconclusos valorados en más de 6.000 millones de dólares, su figura logró visibilizar un problema estructural de corrupción y deficiente gestión.

La popularidad del "elefante blanco" terminó traduciéndose en votos. Ahora, Rúa asegura que buscará mantener su independencia en el Congreso y apoyarse en la presión ciudadana y las redes sociales para seguir impulsando cambios en la gestión de obras públicas.

El 'Elefante Blanco' tomará posesión como senador el 20 de julio de 2026, fecha en la que inicia oficialmente el nuevo periodo legislativo en Colombia (2026–2030). Imagen Tomada de su cuenta oficial @elefantescol en Instagram

Así surgió el personaje viral del 'elefante blanco' que recorrió toda Colombia

El personaje nació como una forma de protección.

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En medio del miedo y el riesgo —en un país donde denunciar puede costar la vida, como ha dicho el ingeniero en entrevistas— decidió ocultar su identidad y crear una figura simbólica para continuar con su activismo sin exponerse directamente.

Así apareció el "elefante blanco": un personaje disfrazado que recorría el país documentando obras públicas abandonadas, presentando denuncias legales y difundiendo videos en redes sociales sobre estos temas.

El nombre alude a proyectos costosos que nunca se terminan y sus contenidos lograron conectar con el hartazgo ciudadano, al punto de viralizar casos y presionar a las autoridades para intervenir.

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¿Cuál fue la tragedia personal que vivió el 'Elefante Blanco' que reforzó su propósito?

Luis Carlos Rúa tomará posesión como senador el 20 de julio de 2026, fecha en la que inicia oficialmente el nuevo periodo legislativo en Colombia (2026–2030).

Desde ahí seguirá con su trabajo de activismo político que tomó un giro más profundo, ya que en noviembre de 2024 su padre murió tras caer en un bache mientras circulaba en bicicleta en Pereira.

El accidente ocurrió en una vía cuyo mal estado ya había sido denunciado sin que las autoridades actuaran, reflejando precisamente el problema que él llevaba años señalando: obras descuidadas que ponen en riesgo a la población.

Desde entonces, su lucha dejó de ser solo una denuncia ciudadana para convertirse en una causa personal. El futuro senador ha insistido en la necesidad de mejorar la infraestructura y garantizar condiciones seguras en las vías, un tema que ahora busca llevar al Congreso como parte de su agenda, centrada en evidenciar y corregir la negligencia en las obras públicas.