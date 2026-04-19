Muertes de famosos

Qué pasó en el set de 'Sin senos sí hay paraíso': revelan supuesto móvil de ataque mortal

Se han revelado nuevos detalles de lo que aparentemente pasó durante el mortal rodaje de la telenovela 'Sin senos sí hay paraíso' donde murieron dos integrantes de la producción en Colombia tras un presunto ataque.

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Por:Univision
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Las autoridades avanzan en la recopilación de pruebas para esclarecer lo ocurrido en la tarde del sábado 18 de abril, cuando varias personas fueron atacadas con "un arma cortopunzante" durante la grabación de la telenovela 'Sin senos sí hay paraíso' en Bogotá, Colombia.

El portal de la revista colombiana Semana reportó este domingo 19 de abril nuevos detalles de lo que habría ocurrido en la grabación que se llevaba a cabo en las calles del sector de Los Laches, en el centro de la capital de Colombia.

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¿Qué pasó en set de ‘Sin senos sí hay paraíso’?

De acuerdo con información revelada por Semana, varios testigos de los hechos ya habrían entregado su testimonio, lo que permitirá reconstruir la secuencia de lo ocurrido.

Uno de ellos relató que, durante un receso en las grabaciones, supuestamente un "habitante de calle" se acercó al lugar donde se encontraba el equipo de producción.

Inicialmente, observó los equipos y a las personas que estaban reunidas revisando libretos y verificando tomas, en medio de las condiciones de luz y los fuertes vientos que se registraban en ese momento.

Posteriormente, el hombre se retiró del sitio, pero regresó minutos después y se dirigió hacia uno de los camiones que transportaban el equipo técnico.

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Según versiones recogidas por Semana, " balbuceó algunas palabras que no se lograron entender, le pidió a uno de los conductores que le diera fuego para prender un cigarrillo".

"Al parecer, tras no obtener la respuesta, atacó por la espalda y al cuello al conductor, causándole la muerte", detalló el medio.

"Inmediatamente, uno de los integrantes de la producción, al notar lo ocurrido, llegó para evitar el escape del agresor, sin embargo, recibió otra herida mortal", se agregó.

"Debido a los gritos otras personas que estaban por la zona llegaron para frenar al agresor, el cual tenía una actitud bastante violenta".

Supuestamente, el hombre continuó amenazando con un bisturí y falleció tras recibir varios golpes.

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"Otros testigos avisaron de la presencia de una segunda persona sospechosa. Para esto, se están recolectando los videos de las cámaras de seguridad del sector para identificar a las personas que participaron en los hechos", se dijo a través de Semana.

Habría detenciones

Cuatro personas vinculadas a la producción fueron detenidas y se espera que en las próximas horas se defina su situación jurídica, confirmó Semana.

En este contexto, se ha indicado que podría configurarse una legítima defensa frente a la agresión con arma cortopunzante.

Finalmente, el brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, precisó que, según lo establecido hasta el momento, no se trató de un "intento de hurto", sino de un "acto de 'intolerancia'".

El nombre de las víctimas no fue revelado oficialmente de manera inmediata.

Carmen Villalobos y Carolina Gaitán, actrices de la telenovela, reaccionaron con mensajes de luto, dolor y tristeza.

Al parecer, una de las víctimas tenía por nombre "Nico", según uno de los mensajes de ellas. Otro sería "Henry", chofer de una de las unidades.

Elizabeth Gutiérrez, quien también participa como parte del elenco, reaccionó con un mensaje en Instagram que titulaba "silencio en el set" en memoria de sus fallecidos compañeros.

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