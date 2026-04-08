Lavado de Dinero "Mison", el criminal de Colombia que ponía joyas de oro a su mascota y vivía rodeado de lujos La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá estimó su fortuna en 20 mil millones de pesos, derivada de actividades ilícitas; también le fue confiscado un anillo con diamantes de 140 millones de pesos.

Luis Rolando Osorio, alias "Mison", habría estado vinculado con varios homicidios entre 2021 y 2024. Imagen Tomada de la cuenta oficial de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá (@SeguridadBOG) en X

Luis Rolando Osorio, alias "Mison", señalado como uno de los principales líderes de la banda "Los Maracuchos", fue capturado en Ecuador y posteriormente entregado a Colombia a través del puente internacional de Rumichaca. Tras su traslado, un juez ordenó su ingreso a prisión mientras avanzan las investigaciones en su contra por diversos delitos.

PUBLICIDAD

Las autoridades lo identifican como un cabecilla "invisible" con fuerte injerencia en el centro de Bogotá. De acuerdo con las indagatorias, habría estado vinculado con varios homicidios entre 2021 y 2024; además de coordinar actividades como extorsión, microtráfico y otras economías ilegales vinculadas a la organización.

Según los reportes, operaba principalmente desde el barrio Santa Fe, en la localidad de Los Mártires, donde utilizaba bares y discotecas como fachada. También es investigado por delitos como tráfico de armas, narcotráfico y por presunto lavado de dinero mediante negocios formales y bienes a nombre de terceros.

Pero más allá de su perfil criminal, lo que llamó la atención de los investigadores fue el estilo de vida ostentoso que llevaba. De acuerdo con información difundida por Blu Radio, Orozco poseía un anillo con diamantes valuado en cerca de 140 millones de pesos, además de una colección de motocicletas y camionetas de alta gama, así como un penthouse en el centro de la ciudad.

Entre sus excentricidades más llamativas, las autoridades documentaron que incluso colocaba joyas de oro a su mascota, un perro, reflejo del nivel de lujo que mantenía mientras, presuntamente, dirigía operaciones criminales.

Este patrimonio, de acuerdo con las investigaciones, estaría relacionado con ingresos millonarios derivados de actividades ilícitas; la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá estimó su fortuna en 20 mil millones de pesos.

PUBLICIDAD

En un video difundido en X por la dependencia colombiana, también aparecen imágenes de una mansión con alberca y equipada como centro de recreación que supuestamente es propiedad de "Mison".

Las autoridades también lo vinculan con la expansión de estructuras como el Tren de Aragua en la capital colombiana. Su captura representa un golpe relevante contra estas redes, pero también exhibe cómo algunos líderes del crimen logran sostener estilos de vida extravagantes incluso mientras operan desde la clandestinidad.

Video Detienen en Colombia a 'El Cucaracho', temido integrante de la organización criminal 'Tren de Aragua'

"Los Maracuchos": la banda vinculada a extorsión y violencia urbana en Colombia

"Los Maracuchos" es el nombre con el que autoridades han identificado a una estructura delictiva que opera principalmente en ciudades como Bogotá. El grupo está integrado en su mayoría por ciudadanos venezolanos, y su denominación proviene del término coloquial usado para referirse a personas originarias de Maracaibo.

De acuerdo con reportes de seguridad, la banda ha sido vinculada principalmente con extorsión a comerciantes, así como con actividades de microtráfico, robos y otros delitos asociados a la violencia urbana. Sus operaciones suelen concentrarse en zonas específicas, donde ejercen presión económica sobre negocios locales.

Las autoridades también han investigado posibles conexiones o similitudes con organizaciones criminales más amplias como el Tren de Aragua, aunque no en todos los casos se ha confirmado una relación directa. En muchos operativos, "Los Maracuchos" aparecen como células independientes o grupos de operación local.