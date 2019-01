Allanan la casa de Dora María Téllez, la mítica exguerrillera sandinista de Nicaragua

Una voz incómoda

“Tengo más de 60 años y estoy viviendo horas extras… ya he vivido bastante, así que no le tengo miedo a esta nueva dictadura. Están en una condición de desesperación elevada”, cuestionó la exguerrillera, quien antes de sumarse a la lucha armada contra Somoza estudiaba medicina en la ciudad de León.

“Dictadura en etapa terminal”

“¿Cuáles son los resultados que tienen con solo represión? No resuelven la situación económica, no atraen inversionistas, no mejoran las condiciones del empleo; la condición del gobierno es cada vez peor, hay más aislamiento internacional. No resuelven nada. Lo que ves aquí es terminal, las últimas patadas de la dictadura”, advirtió Dora María Téllez, a quien García Márquez la describió como “una muchacha muy bella, tímida y absorta, con una inteligencia y un buen juicio que le habrían servido para cualquier cosa grande en la vida”.