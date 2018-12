Nuevamente un Chamorro enfrenta la represión en Nicaragua en medio de la ofensiva contra la prensa

"La última frontera"

"El asalto y la toma de las organizaciones noticiosas independientes dirigidas por Carlos Fernando Chamorro son nada menos que una última frontera para la libertad de prensa en Nicaragua ", dice Jon Lee Anderson, redactor de The New Yorker que ha cubierto Nicaragua durante décadas y es miembro del consejo de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. "Es escalofriante ver a Carlos Fernando perseguido por el hombre que ... derrocó a Somoza, a Daniel Ortega, y que desde entonces se presentó como el salvador de Nicaragua".

Carlos Fernando Chamorro, ahora de 62 años, es el más joven de cuatro hermanos y hermanas. Apenas tenía 20 años cuando su padre murió y no había planeado ser periodista. "Admiraba a mi padre y él fue la persona más importante en mi vida, pero no quería vivir bajo su sombra", dijo a The New York Times.