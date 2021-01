Alex Saab pide en Estados Unidos la anulación del caso en su contra por cargos de corrupción en Venezuela

“Tenemos fundamentos razonables para creer que si usted es extraditado a Estados Unidos, será puesto bajo presión, legítima o no, para revelar información que pone a este país en gran riesgo", afirma Arreaza en su carta de julio de 2020.

Los abogados pidieron que la corte permita a Saab una "comparecencia especial" para impugnar la jurisdicción del tribunal y el alcance del estatuto en el que se basa la acusación. Saab está acusado de violar la ley contra el pago de sobornos en el exterior (FCPA). Dicho estatuto, afirma la defensa, solo se aplica a extranjeros cuando cometen las prácticas corruptas en territorio de Estados Unidos y Saab no estaba en este país en las fechas relevantes de la acusación.



“Este no es un caso común y corriente para quitar la denominación de fugitivo’’, escribió la abogada Lindy Keown quien actúa como litigante local de la firma de Nueva York Baker & Hostetler. “El señor Saab no se escapó de la jurisdicción de esta corte […]. Él no estaba aquí en ningún momento relevante de la acusación’’, agregó.