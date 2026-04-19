Venezuela A 100 días de la caída de Maduro, los venezolanos reclaman elecciones presidenciales Poco más de tres meses después de la caída de Nicolás Maduro por su captura por parte de EEUU, su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, se mantiene como presidente encargada en el país petrolero. Pero los venezolanos, retomando las calles tras largos meses de silencio impuesto por la represión del madurismo, empiezan a protestar reclamando mejoras sociales y elecciones.





Por: Ernesto Tovar Síguenos en Google

Video Sin claridad en Venezuela: ¿Cuándo habrá elecciones tras la salida de Nicolás Maduro y la llegada de Delcy Rodríguez?

El año 2026 para los venezolanos sigue su ritmo convulso en varios sentidos, pero sobre todo en lo político y social, luego de que el derrocamiento de Nicolás Maduro —capturado por Estados Unidos en una operación militar en Caracas la madrugada del 3 de enero— ha dado paso a una recomposición del escenario político.

A 106 días de este evento sin paralelo, la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, se mantiene en el poder en Venezuela como presidenta interina designada por el Tribunal Supremo de Justicia.

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Pero tras unos meses en que el país absorbió el shock de la salida de Maduro y el veloz reacomodo del aparato gubernamental del madurismo hacia el liderazgo de Rodríguez —junto con su hermano Jorge, presidente del Parlamento—, los venezolanos empiezan a reclamar la realización de elecciones en manifestaciones de calle, donde expresan su descontento por la larga y profunda crisis económica y política que el derrocamiento de Maduro no ha resuelto.

Durante el último mes se han producido en Caracas manifestaciones de grupos sindicales y trabajadores que exigen mejores condiciones salariales, agobiados por una inflación de tres dígitos que marzo se ubicó en 600%, y que reduce el poder de compra mientras se disparan los precios de la canasta básica.

En las concentraciones, que están teniendo lugar en lugares céntricos de la capital venezolana y se dirigen hacia las sedes de los poderes públicos venezolanos, se puede observar a trabajadores jubilados o pensionados denunciando que tras décadas de servicios en entes del estado venezolano, reciben un pensión equivalente a 40 centavos de dólar al mes, cuando la cesta básica de productos puede bordear los 700 dólares mensuales.

Sin embargo, estas protestas —llamativas tras muchos meses de silencio social ante la dura represión de Maduro tras el fraude de las elecciones de julio de 2024— también exigen un cambio político en el país tras 13 años del régimen de Maduro, y un total de 27 años de gobiernos chavistas de su antecesor, Hugo Chávez.

Carlos Bernaez, presente en una protesta sindical que pretendía dirigirse hacia el palacio presidencial de Miraflores en Caracas en la primera quincena de abril, expresó a N+ Univision que "queremos salir de este gobierno, eso es lo primordial. Se llevaron a Ali Babá y queda esta gente aquí represada. Eso es lo que queremos, que salgan lo más pronto posible".

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Otra manifestante en las calles de Caracas, María Tovar, afirmó que "vine a protestar por mi libertad, por un sueldo justo, porque estoy cansada de no tener un país libre, de que yo no me pueda expresar, de que cada vez que hago mercado no me alcanza el dinero. Por los presos políticos, porque no es justo que pienses diferente y te metan preso. Por eso estoy marchando".

La protesta, con cientos de manifestantes, no cubrió el trayecto previsto de casi tres millas, y fue detenida y dispersada por cuerpos de seguridad en medio de empujones y el uso de gas pimienta, sin que se lograra el objetivo de llegar hasta la sede del poder presidencial.

Exigencias hasta Washington

Ante el tutelaje del gobierno de Trump sobre Venezuela —negado por los hermanos Rodríguez, pero innegable en la opinión pública— las manifestaciones en reclamos de salarios y elecciones incluso se dirigen a la recientemente reactivada embajada de EEUU en Caracas.

"Queremos darle las gracias al gobierno americano por habernos dado un poquito de aire para respirar, pero que terminen el trabajo", dijo el sindicalista Víctor Pereira a un empleado local de la embajada.

Los manifestantes entregaron en la sede diplomática varias peticiones de mejoras salariales, liberación de presos políticos y comicios libres. "Necesitamos rápidamente unas elecciones", ratificó a la AFP Carlos Salazar, coordinador de una coalición sindical.

El pedido de nuevas elecciones se ha convertido en el principal planteamiento opositor, que ha dejado en segundo plano el reclamo de reconocimento de Edmundo González Urrutia como ganador de esas elecciones de 2024 adjudicadas a Maduro.

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Ahora, la estrategia apunta a nuevas elecciones. La lideresa opositora venezolana y premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, aseguró desde España este sábado, en una concentración con miles de asistentes en la céntrica Puerta de Sol en Madrid, que Venezuela debe tener elecciones lo más pronto posible.

"Avanzar sin demora, sin excusas, y sin desvíos al ejercicio de la soberanía popular en elecciones limpias y libres donde voten todos los venezolanos", planteó Machado.

La oposición venezolana parece haber aceptado la estrategia de Washington de 'olvidar' la elección de 2024 y buscar un nuevo ciclo electoral, en medio del planteamiento de la administración Trump de manejar la situación venezolana en tres fases: estabilización, recuperación y transición.

"Esto alarga el proceso, pero al final del día es bueno. La oposición lo ha aceptado y la puja ahora es por tratar de que esa elección ocurra lo más temprano posible", explica a N+ Univision Benigno Alarcón, fundador del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, y profesor investigador.

La aspiraciones presidenciales de Delcy Rodríguez

El gobierno de Rodriguez dio un vuelco a la relación del gobierno venezolano con EEUU. Acuerdos petroleros y mineros, reuniones en Miraflores en recibimiento con honores a funcionarios del gabinete de Trump, aceptación del control fiscal de las ventas del petróleo venezolano, y reapertura de la embajada en Caracas.

De parte de Washington, se han emitido licencias que suavizan las sanciones al sector petrolero, gasífero y minero, también al Banco Central de Venezuela, que permite apuntar a una normalización de la infraestructura financiera venezolana, y como punto clave, se ha reconocido al gobierno de Delcy Rodríguez como gobernante legítima, y se levantaron las sanciones que pesaban sobre ella.

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En simultáneo, un abogado cercano a la presidenta interina, Jihad M. Smaili, se registró ante el sistema FARA (Foreign Agents Registration Act) del departamento de Justicia para operar como agente a nombre de Rodríguez, representándola en litigios en tribunales de EEUU y proveerle servicios en "la futura campaña política del presidente (es decir, presentarse a las próximas elecciones presidenciales en Venezuela)", según los documentos oficiales.

Alarcón explica a N+ Univision que "el gobierno acepta, sabe que va a haber esa elección. No lo niega, pero dice que no va a ser este año y tratan de retrasarlo lo más que pueda. Evidentemente retrasarlo, y si no se hace, mejor, porque no tienen los números para ganar una elección".

Sin embargo, el analista afirma que "la realidad del asunto es que ellos saben que la elección va, en privado ellos lo reconocen, y tratan inclusive de adelantarse en una campaña electoral".

Describe cómo "buena parte de la narrativa del discurso ha girado 180 grados tratando de capitalizar un elector conformado por el chavismo blando que no estaba con Maduro y esos electores que no está comprometida ni con el gobierno ni con la oposición".

Y menciona un flanco de debilidad para Rodríguez: "Sabe que ese elector 100% madurista no la está apoyando tanto porque hay una desconfianza muy grande hacia ella. Digamos que ella está tratando de sembrar en esos dos campos".

Por su parte, el politólogo y exdirector del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela, Luis Salamanca, indicó que "la estrategia de fondo de Delcy Rodríguez es lo que se llama la paciencia estrategica. Aguanta, espera y dale tiempo al tiempo a ver que pasa en noviembre [con las elecciones de medio término en EEUU], pensando que algo te puede favorecer".

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La consolidación o supervivencia del régimen de Rodríguez ocurre con una variedad de acuerdos públicos con el gobierno de Trump, como forma de instrumentalizar mejoras que puedan 'vender' mejor su gestión pública y mejorar sus opciones electorales.

La flexibilización de las sanciones petroleras y financieras, coinciden múltiples economistas, debe ayudar a oxigenar la dura situación cambiaria venezolana y ofrecer un respiro de crecimiento a la economía, lo que aunado a la mejora de los ingresos petroleros le permitiría a Rodríguez atender reclamos sociales.

"Ella va surfeando la ola de Trump", dice Salamanca.

Los reclamos de una oposición venezolana disminuida en su propio país

En la otra acera, la oposición venezolana, desmantelada orgánicamente por la represión policial y persecución política y judicial hasta el punto de la confiscación de partidos políticos y emblemas, tiene el liderazgo indiscutible y casi único de Machado, lo que sugiere cómo los venezolanos siguen confiando en ella, pero que también deja en evidencia la poca estructura política de los partidos y activistas opositores, en momentos en que aspiran a ir a un proceso electoral lo más pronto posible.

El fenómeno de respaldo popular para Machado no ha mellado desde las elecciones primarias opositoras de 2023, soportando la imposibilidad de tomar el poder las elecciones de 2024, un año de persecución en la clandestinidad; y en el último semestre, su salida hacia el exilio, una circunstancia que normalmente ha significado la desaparición política y de liderazgo para muchos dirigentes opositores durante las casi tres décadas de chavismo.

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"María Corina Machado puede convertirse en el primer líder de la oposicion venezolana que no desaparece después de haberse frustrado el objetivo de su liderazgo", afirma Salamanca. "Todavia tiene mucha gasolina en el tanque de la legitimidad".

El respaldo a Machado se materializó en las elecciones primarias opositoras de 2023, en las que arrasó con 90% de los votos y casi un millón y medio de votos. Esto llevó al resto de liderazgos opositores, voluntaria o forzosamente, a estar bajo su conducción.

Por ejemplo, la estructura que ha aglutinado en los últimos años a la frecuentemente dividida oposición venezolana, la Plataforma Unitaria, ha aceptado de cierta forma "que el liderazgo le corresponde a María Corina Machado por haber ganado la primaria y por haber tenido el resultado electoral que tuvo apoyando a Edmundo González Urrutia" en la elección contra Maduro en 2024, explica Alarcón.

"Esa oposición no contradice, dicho de cierta manera a Machado, sino que básicamente consideran que es la que tiene el liderazgo y se pliegan a las estrategias que ella vaya señalando". Ese grupo opositor ha estado en modo expectante hacia dónde se moverán las cosas y viendo si Machado regresa o no a Venezuela, apunta el el exacadémico de la UCAB.

Pero en Venezuela también existe otro grupo que desde el poder es identificado como "opositor", pero que está constituido por un grupo de figuras políticas con baja credibilidad entre el electorado crítico al chavismo por considerarlos títeres del gobierno.

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Alarcón relata que hay varios grupos en la Asamblea Nacional que se autodefinen como opositores, "pero la realidad es que según estudios de opinión, la gente no los considera como tales. Se ha terminado homogeneizando todos eso grupos, y en otras palabras, el que no está con María Corina Machado no es considerado oposición".

Estas figuras políticas "intenta llegar a acuerdos [con el gobierno], intenta, básicamente, capitalizar por ejemplo la ley de Amnistía, la discusión de otras leyes. Pero al final del día se ha homogeneizado, por decirlo así, con lo que en Venezuela llaman los 'alacranes' y nadie los considera opositores. En este momento digamos, no tienen ninguna relevancia política", asevera.

¿Hay una transición hacia elecciones?

Rodríguez en estos tres meses ha logrado cambios para consolidar su posición: cambió al ministro de Defensa de Maduro durante casi 12 años, Vladimir Padrino Lópéz, por un exjefe de inteligencia con Chávez, Gustavo González López, mientras el propio Padrino pasó a ser el ministro de Agricultura. A esto se le unió la renovación de alto mando militar.

Al respecto, Luis Salamanca comenta que en Venezuela "se produjo una situacion un poco curiosa, donde salió el líder del régimen pero quedó el régimen. Eso no es facil de manejar".

"En ninguna transición ha habido un plazo determinado para que se dé la transición, duran lo que duran y cuando se coronan es cuando sabemos que sí que hubo transición, es decir, cuando terminan con una elección democrática, libre, competitiva".

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Y considera que el plan de tres etapas de EEUU supone dos transiciones, una política y otra económica.

"La transición económica ha sido sido la primera, es la que más está teniendo refuerzo. La transición política va más lento, pero va andando", dice el politólogo, subrayando elementos como la reapertura de la embajada estadounidense o los cambios de personal.

"El único punto allí que pone en riesgo ese programa de tres etapas es la situacion politica de Trump en las elecciones de noviembre. Son un peligro y puede quedar en minoría" en el Congreso, afirma.

Esto, dice Salamanca, podría "acelerar" el plan de Trump para Venezuela.

Este sábado, desde Madrid, Machado dijo que un proceso electoral venezolano estaría despejado de fraude "porque lo desmontamos" tras la elección de 2024, y porque "tenemos el apoyo del gobierno de los Estados Unidos asegurándose de que sea un proceso transparente".

Y precisamente el Subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes tuvo a Michael Kozak, diplomático del departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, fue interrogado sobre si la administración Trump tiene una fecha para que se realicen "elecciones presidenciales libres y justas con observación internacional", por parte de la representante María Elvira Salazar.

Kozak dijo a los congresistas que "no tenemos una fecha, tenemos condiciones que permitirán celebrar elecciones y propicien una transición hacia la democracia. Por eso estamos apuntando a los hitos a lo largo del camino", como la ley de Amnistía.

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El funcionario del departamento de Estado también mencionó que hay políticos que deben poder retornar a su país y participar en las elecciones, que debe depurarse el registro electoral, y que la administración aspira a que "la oposición y el gobierno interino" de Rodríguez acuerden reestructurar las autoridades electorales y judiciales.

Kozak aclaró que la administración Trump no está "confiando" en el gobierno de Rodríguez para avanzar hacia una elección libre, sino que "confíamos en nuestra influencia" para presionar por los cambios.

Salamanca apunta sobre unas eventuales elecciones que "nunca vamos a tener las condiciones perfectas, pretender que tendremos todo arreglado y bajo control es imposible, te va a tomar muchos años hacer eso, sobre todo si no hay cambios en directiva del Consejo Nacional Electoral".

Alarcón por su parte, dice que "aquí lo perfecto es enemigo de lo bueno. Mientras más se exigen condiciones, más difícil es hacer la elección en el corto plazo, se corre menos peligro con una elección pronto que con una elección tarde pero perfecta. Y yo creo que la gente se va a conformar con que la elección no sea perfecta, pero que la haya y cuanto antes".