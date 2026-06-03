El general Dan Caine, el militar de EEUU de mayor rango, se reunió en Caracas con el gobierno venezolano
La visita del Jefe del Estado Mayor Conjunto le sigue a otra hecha por el jefe del Comando Sur, general Francis Donovan, dentro de la reconfigurada relación de EEUU y Venezuela, dominada por la agenda de la administración Trump sobre el gobierno interino de Delcy Rodríguez
El general Dan Caine, jefe de Estado Mayor Conjunto del ejército estadounidense, visitó este miércoles Caracas para mantener una reunión con autoridades del gobierno interino de Delcy Rodríguez, informó el Estado Mayor Conjunto.
En su primera visita al país sudamericano, Caine hizo énfasis en "la importancia de la estabilidad de Venezuela, la seguridad compartida en todo el hemisferio occidental y el compromiso de la Fuerza Conjunta de garantizar la implementación del plan de tres fases" del presidente Trump, según un vocero militar.
La llegada de Caine ocurre en ausencia de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien se encuentra en un viaje oficial a la India.
Asimismo, el arribo del jefe del Estado Mayor a Caracas se produce apenas pocos días después del efectuado por el general Francis Donovan, jefe del Comando Sur, dentro de la reconfiguración política entre el gobierno de Rodríguez con la administración Trump, luego de que militares estadounidenses capturaran y derrocaran a Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en Caracas, conduciendo a Rodríguez a asumir el cargo.
Donovan ha estado dos veces en Caracas desde febrero, la última ocasión hace un par de semanas, donde supervisó un simulacro de respuesta rápida en la embajada de EEUU en la capital venezolana, que incluyó el sobrevuelo de dos aeronaves MV-22B Osprey del Cuerpo de Marines de EEUU por los cielos caraqueños.
El jefe del Comando Sur había encabezado el 3 de enero las operaciones para la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, en una base militar en Caracas por parte de fuerzas especiales estadounidenses, en un sorpresivo bombardeo e incursión en territorio venezolano que contó con prácticamente nula respuesta por parte de las fuerzas militares venezolanas.