Es falso que al alimento de pollos en EEUU se agregue medicamentos con arsénico aprobados por la FDA

La FDA aseguró en 2011 que los niveles de arsénico detectados en los pollos no eran peligrosos.

Es falso que se agreguen medicamentos con arsénico aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU (FDA, por sus siglas en inglés) al alimento de pollos, como afirma un video enviado a nuestro chatbot de WhatsApp .

PUBLICIDAD

Según afirma la persona que aparece en la grabación analizada, “la FDA por fin admitió que el pollo tiene arsénico”. Esta sustancia, continúa, es “un químico tóxico que causa cáncer y es mortal en dosis elevadas”. Lo peor, añade, es que “todo esto se agrega al alimento de gallinas, pollos, pavos, cerdos”. Y cita el medicamento conocido como roxarsona .

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:



Es cierto que una exposición prolongada o elevada al arsénico produce cáncer. Sin embargo, es falso que en EEUU los pollos para el consumo humano reciban alimentos aprobados por la FDA que contengan arsénico. Tras ser consultada por elDetector vía correo electrónico sobre la presencia de ese fármaco o su compuesto en la alimentación de los animales en la actualidad, la FDA respondió que “desde el 31 de diciembre de 2015 no hay medicamentos a base de arsénico aprobados por la FDA para su uso en animales destinados a la producción de alimentos”.

Las medidas que derivaron en su eliminación en 2015 comenzaron hace más de 10 años: en 2011. Y las cantidades de arsénico, según el organismo, nunca fueron peligrosas.

PUBLICIDAD

El estudio con pollos de 2011

Como recuerda la FDA en su email de respuesta, el 8 de junio de 2011 el organismo anunció que Alpharma, empresa que comercializaba el 3-Nitro, uno de los nombres comerciales de la roxarsona, suspendía su venta después de que un estudio de la misma FDA “descubriera la presencia de niveles más altos de arsénico inorgánico en los hígados de pollos alimentados con 3-Nitro [roxarsona], en comparación con los de pollos de control no tratados”.

El arsénico, explicaba el organismo, se encuentra en el medio ambiente “como sustancia natural o como contaminante”. En este caso hablaba de arsénico inorgánico, una forma más tóxica que el orgánico.

La FDA recalcó entonces que los niveles de arsénico inorgánico detectados “eran muy bajos” y que no suponían “ningún riesgo para la salud”.

El 3-Nitro, expone el comunicado, se utilizaba en la industria avícola desde los años 40 del siglo pasado para controlar enfermedades intestinales en esos animales y para “el aumento de peso, la eficacia alimentaria y la mejora de la pigmentación”.

Otras preparaciones para animales que contenían arsénico fueron retiradas desde 2011 hasta que en diciembre de 2015 la FDA anunció que ya no quedaban medicamentos con arsénico aprobados por el organismo “para su uso en animales destinados a la producción de alimentos”.

Conclusión

Es falso que en Estados Unidos se agregue al alimento para pollos de consumo humano medicamentos con arsénico aprobados por la FDA. En diciembre de 2015, como dijo la FDA a elDetector y anunció en un comunicado, se retiró el último medicamento con arsénico destinado a animales para consumo humano. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

PUBLICIDAD

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.