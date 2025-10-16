Los agujeros en los sobres de votación para la consulta sobre la Proposición 50 en California NO son para ver la opción escogida

Los agujeros en los sobres son una guía para personas con discapacidad visual.

El 4 de noviembre de 2025 se harán unas elecciones especiales en California para votar por la Proposición 50 , una propuesta para modificar en manos de quién recae la distribución de los nuevos límites de los distritos electorales para las elecciones de 2026, 2028 y 2030. Los demócratas promueven el sí, y los republicanos el no.

Ya se han distribuido sobres electorales para el voto adelantado, y en redes sociales circulan afirmaciones sobre supuesto “fraude” porque los sobres tienen unos agujeros que, según las publicaciones, permiten ver si alguien votó por la opción no (republicana). Eso es falso.

En elDetector te contamos por qué es mentira que los agujeros en el sobre cumplan esa función.

Los agujeros tienen funciones de accesibilidad para personas con discapacidad visual

“Los votantes de varios condados de California, incluido San Francisco, informan de que sus papeletas tienen agujeros que revelan si han votado «NO» a la Propuesta 50. La Propuesta 50 permitiría a California redistribuir los distritos electorales del estado”; “Las papeletas para la Proposición 50 de California, el plan demócrata de redistribución de distritos de [el gobernador de California Gavin] Newsom, están apareciendo con agujeros en los sobres, haciendo visible la selección 'No'” y decenas de mensajes similares circulan en X (antes Twitter) y Facebook.

“Los pequeños agujeros en los sobres de votación son una característica de accesibilidad que permite a los votantes con discapacidad visual orientarse hacia el lugar donde deben firmar el sobre”, se lee en una declaración de la Secretaria de Estado, Shirley N. Weber , publicada en su sitio web .

La declaración de Weber agrega que si un votante “está preocupado” por los agujeros, puede insertar su papeletade forma que queden las marcas ocultas.

El Condado de Sacramento, la capital del estado, explica en su página web que hay al menos ocho maneras de introducir la tarjeta de votación en el sobre de devolución, “y solo dos de ellas podrían hacer que se vea una burbuja a través del orificio. No hay forma de determinar cómo votó un votante a través de este pequeño orificio”.

La portavoz electoral del condado de Sacramento, Janna Haynes, explicó en un video publicado en el Sacramento Bee, que los agujeros cumplen una doble función: unos indican el principio y el final de la línea del recuadro de firma del elector; y el agujero en la parte posterior sirve para que cuando se saque la papeleta, se pueda ver que el sobre está vacío y que se está contando cada voto. “Es muy importante para la accesibilidad que existan estos agujeros”, agregó.

Una vieja y desacreditada desinformación

Una búsqueda con palabras clave en Google, en inglés y español, nos llevó a una verificación de FactCheck.org, medio aliado de elDetector, de 2021, es decir hace cuatros años, cuando circuló la misma afirmación sobre los agujeros en los sobres en California.

El registrador de votantes del Condado de Los Ángeles en ese momento, explicó que el sobre con los agujeros había estado en uso durante varios ciclos electorales y que “es un diseño basado en recomendaciones del Centro para el Diseño Cívico , una organización sin fines de lucro”.

“No creo que haya intención alguna ni, de hecho, probabilidad de que esto se use para privar del derecho al voto a los votantes o descartar papeletas”, dijo a nuestro aliado Whitney Quesenbery , directora ejecutiva del Centro de Diseño Cívico.

En elDetector, y en alianza con el Brennan Center for Justice, hemos desacreditado en otras elecciones, algunos de los mitos más frecuentes que buscan desprestigiar la integridad de las votaciones como, por ejemplo, falsedades sobre el voto por correo ; que supuestamente las máquinas electorales no son confiables; o que en los padrones electorales hay personas “votando de manera ilegal”.

Conclusión

Es falso, como afirman decenas de publicaciones en redes sociales, que los agujeros en los sobres de votación para la Proposición 50, que se votará el 4 de noviembre de 2025 en California, muestre si alguien seleccionó la opción no, promovida por los republicanos. La Secretaria de Estado de California explicó en una declaración que los agujeros responden a una facilidad de accesibilidad para las personas con discapacidad visual y señalan el espacio de la firma en el sobre y el Condado de Sacramento explicó en su web que hay, al menos, ocho maneras de introducir la papeleta. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

