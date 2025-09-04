¿Qué es la Proposición 50?

La Proposición 50 aparecerá en la boleta electoral de California el 4 de noviembre de 2025. Esta medida propone un cambio temporal en la forma en que se dibujan los distritos congresionales del estado.

Actualmente, una comisión ciudadana independiente es la encargada de trazar estos distritos. Con la Proposición 50, el poder de redistritación regresaría al Legislativo estatal durante algunos ciclos electorales, antes de volver a la comisión en 2031.

Para los votantes, lo esencial es entender que esta propuesta busca modificar quién define los límites de representación en el Congreso. La decisión estará en manos de la ciudadanía. Por eso, es importante informarse con fuentes oficiales y participar en las urnas para expresar su opinión.