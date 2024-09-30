Los padrones electorales son precisos y están en permanente depuración

Los estados implementan múltiples sistemas para actualizar los padrones electorales y mejorar constantemente su precisión.

Esta nota fue publicada originalmente en el sitio web de Brennan Center for Justice y la reproducimos como parte de un acuerdo de colaboración con elDetector de Univision Noticias.

Los padrones electorales han recibido una mayor atención en los últimos años, ya que se han estado propagando teorías conspirativas que dicen falsamente que los padrones electorales imprecisos han producido un fraude generalizado.

El público, por lo general, no conoce los muchos procedimientos que se siguen para actualizar los padrones electorales y así mejorar constantemente su precisión, y los pasos adicionales que se implementan para prevenir el fraude.

Hay actores dañinos que se están aprovechando de esta falta de educación para difundir información falsa y erosionar la confianza en nuestras elecciones.

Rumor: Los padrones electorales tienen un gran número de votantes no elegibles que están votando ilegalmente.

Realidad: Antes de ser registrados en los padrones electorales, todos los ciudadanos deben declarar que son elegibles para votar en su estado y su jurisdicción. Según la ley federal, toda persona que se inscribe por primera vez debe presentar una identificación.

Las leyes federales y estatales exigen a las autoridades electorales mantener actualizados los padrones electorales, o listas de registro de votantes, y mejorar su precisión constantemente.

La ley federal obliga a los estados a eliminar a toda persona votante que haya fallecido, se haya mudado o se haya vuelto ilegible para votar por otros motivos. Las autoridades electorales llevan a cabo varias prácticas para hacerlo, por ejemplo, comparando los padrones electorales periódicamente contra los datos de varias agencias federales y estatales y otras fuentes que hacen el seguimiento de las muertes y los cambios de domicilio.

Estas fuentes incluyen a la Administración del Seguro Social, la oficina de correos y los registros judiciales. Mantener los padrones electorales actualizados no solo garantiza que voten únicamente las personas votantes elegibles, sino que también permite que las autoridades electorales se puedan comunicar con las personas votantes y dirigirlas a su sitio de votación correcto.

Aun cuando estos padrones, o listas, incluyan a votantes que ya no son elegibles porque se mudaron o fallecieron antes de la actualización de las listas, se implementan otros pasos adicionales para evitar que estas personas registradas ilegibles o desactualizadas puedan votar y para prohibir que otras personas voten en su nombre.

Qué decir para combatir ese rumor

Trabajamos con Swayable, una plataforma de software de investigación que mide con qué efectividad los contenidos de medios de comunicación y redes sociales cambian las opiniones del público, para determinar qué mensajes ayudaron al electorado a comprender mejor la realidad.

Según nuestro análisis, los mensajes sugeridos para contrarrestar rumores fueron:

Las autoridades electorales comparan periódicamente sus datos contra los de varias agencias federales y estatales que hacen el seguimiento de las muertes y los cambios de domicilio para asegurarse de que las personas fallecidas o quienes se hayan mudado del estado no puedan votar.

Se implementan pasos adicionales para garantizar que las personas no elegibles no puedan votar, aun cuando los padrones electorales contengan errores.

Actualizar los padrones electorales es uno de los muchos pasos que siguen las autoridades electorales para asegurarse de que todas las personas que votan sean elegibles.

Estos mensajes fueron, según nuestro análisis, los más efectivos a la hora de transmitir los hechos, aunque existen diferencias según la región y el grupo demográfico.

Puede consultar el panel de Swayable para evaluar los resultados en más detalle y otros mensajes analizados.

Traducción de Ana Lis Salotti.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

