Afirmaciones falsas y engañosas de Trump tras ser condenado por fraude a pagar más de $350 millones

El expresidente Donald Trump anunció que apelará la sentencia de la Corte Suprema del estado de Nueva York.

Alberto Andreo Sandoval's profile picture
Por:Alberto Andreo Sandoval
Trump no podrá pedir préstamos en el Estado de Nueva York por tres años.
Trump no podrá pedir préstamos en el Estado de Nueva York por tres años.
Imagen Arlene Fioravanti Müller (arte) / captura de YouTube.

Es falso que, como dice Donald Trump, la sentencia por fraude por la que la Corte Suprema de Nueva York le condenó el pasado 16 de febrero a pagar 355 millones de dólares, más millonarios intereses, sea “una caza de brujas” de Joe Biden en su contra. También lo es que el juez que emitió el fallo lo hubiese hecho antes de ir a juicio. Y es engañoso que las encuestas le den 20 puntos de ventaja sobre Biden de cara a las presidenciales de noviembre próximo.

Todas estas afirmaciones fueron hechas por el expresidente en una breve comparecencia ante los medios el mismo 16 de febrero, luego de haber escuchado la sentencia del juez Arthur Engoron, que Trump ya anunció que apelará. Aquí lo verificamos.

Sin embargo, en ese momento, no se fijó la cuantía de la penalidad a pagar por Trump al estado de Nueva York, ya que este no era el único caso abierto contra el expresidente tras la investigación de la fiscal general Letitia James.

Fue el pasado viernes, 16 de febrero, cuando el juez dictó la cuantía del dinero a devolver por Trump: más de 350 millones de dólares, más millones en intereses. También otras medidas, como la prohibición por tres años de pedir préstamos a instituciones financieras y ejercer como funcionario o director de cualquier empresa en el estado de Nueva York.

ENGAÑOSO: “Le estoy ganando a Biden por mucho. No sólo ganamos a los republicanos, sino también a Biden. En la encuesta que ha salido hoy, estamos 20 puntos por encima de Biden”.

El único dato en una única encuesta pública que encontramos que da a Trump más de 20 puntos de ventaja sobre Biden es la publicada por NBC el pasado 4 de febrero, específicamente en las cifras referidas al manejo de la economía. La cadena informaba la ventaja a favor del republicano al preguntar sobre "qué candidato gestionaría mejor la economía”, pero también añadía otros datos sobre migración o política exterior y concluía que las cifras de esta encuesta “en su conjunto” mostraban que la ventaja de Trump sobre Biden es de “5 puntos entre los votantes registrados”.

La web Real Polítics recoge decenas de encuestas desde agosto de 2021. De los 243 sondeos disponibles en la página, sólo cuatro ubican a Trump con una ventaja de 10 y 13 puntos –tres de los cuales son de una misma organización. Si revisamos únicamente las encuestas iniciadas desde enero de 2024, encontramos que en cinco de ellas Biden tiene ventaja de 1 a 6 puntos, cuatro dan empate entre los candidatos y en 20, Trump tiene de 1 a 8 puntos a favor, con un promedio de 3.15 puntos.

FALSO: “Todo sale del Departamento de Justicia, todo sale de Biden. Es una caza de brujas contra su oponente político”.

Trump reitera, sin pruebas nuevamente, que Biden está utilizando la fuerza del Estado para acabar políticamente con él. Sin embargo, la fiscal general Letitia James comenzó la investigación contra Trump por fraude en 2019, cuando Trump era presidente, no Biden.

Y James presentó la demanda contra Trump en septiembre de 2022, cuando este todavía no había anunciado oficialmente su intención de presentarse de nuevo a las elecciones presidenciales, cosa que hizo, como informó Univision Noticias, dos meses después.

Además, como apuntó en octubre de 2023 BBC News, este no es un caso federal, sino civil, que se fundamenta en las leyes del estado de Nueva York, por lo que "el Departamento de Justicia no tiene jurisdicción aquí”.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.

Envíanos al chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 lo que quieras que verifiquemos:

