Afirmaciones falsas y engañosas de Trump tras ser condenado por fraude a pagar más de $350 millones

Trump no podrá pedir préstamos en el Estado de Nueva York por tres años.

Es falso que, como dice Donald Trump, la sentencia por fraude por la que la Corte Suprema de Nueva York le condenó el pasado 16 de febrero a pagar 355 millones de dólares, más millonarios intereses, sea “una caza de brujas” de Joe Biden en su contra. También lo es que el juez que emitió el fallo lo hubiese hecho antes de ir a juicio. Y es engañoso que las encuestas le den 20 puntos de ventaja sobre Biden de cara a las presidenciales de noviembre próximo.

Todas estas afirmaciones fueron hechas por el expresidente en una breve comparecencia ante los medios el mismo 16 de febrero, luego de haber escuchado la sentencia del juez Arthur Engoron, que Trump ya anunció que apelará . Aquí lo verificamos.

FALSO: “Nos dimos cuenta de que [el juez] falló en mi contra incluso antes de tener el caso. Falló en mi contra; dijo que yo era culpable [...] incluso antes de tener el caso”.

El juez Arthur Engoron, de la Corte Suprema de Nueva York, tras estudiar la petición de demanda de la fiscal especial Letitia James presentada en septiembre de 2022 , dictaminó en septiembre de 2023, como contó Univision Noticias y múltiples medios de comunicación , que tanto Donald Trump como miembros de su organización y sus hijos Donald Trump Jr., Eric Trump e Ivanka Trump “mintieron repetidamente sobre ellas [sus riquezas] en sus estados financieros anuales, obteniendo recompensas como condiciones de préstamo favorables y primas de seguro más bajas".

Es decir, Engoron tuvo un año para revisar una solicitud de demanda que James presentó tras tres años de investigación .

Sin embargo, en ese momento, no se fijó la cuantía de la penalidad a pagar por Trump al estado de Nueva York, ya que este no era el único caso abierto contra el expresidente tras la investigación de la fiscal general Letitia James.

Fue el pasado viernes, 16 de febrero, cuando el juez dictó la cuantía del dinero a devolver por Trump: más de 350 millones de dólares , más millones en intereses. También otras medidas, como la prohibición por tres años de pedir préstamos a instituciones financieras y ejercer como funcionario o director de cualquier empresa en el estado de Nueva York.

ENGAÑOSO: “Le estoy ganando a Biden por mucho. No sólo ganamos a los republicanos, sino también a Biden. En la encuesta que ha salido hoy, estamos 20 puntos por encima de Biden”.

El único dato en una única encuesta pública que encontramos que da a Trump más de 20 puntos de ventaja sobre Biden es la publicada por NBC el pasado 4 de febrero, específicamente en las cifras referidas al manejo de la economía. La cadena informaba la ventaja a favor del republicano al preguntar sobre "qué candidato gestionaría mejor la economía ”, pero también añadía otros datos sobre migración o política exterior y concluía que las cifras de esta encuesta “en su conjunto” mostraban que la ventaja de Trump sobre Biden es de “5 puntos entre los votantes registrados”.

La web Real Polítics recoge decenas de encuestas desde agosto de 2021 . De los 243 sondeos disponibles en la página, sólo cuatro ubican a Trump con una ventaja de 10 y 13 puntos –tres de los cuales son de una misma organización. Si revisamos únicamente las encuestas iniciadas desde enero de 2024, encontramos que en cinco de ellas Biden tiene ventaja de 1 a 6 puntos, cuatro dan empate entre los candidatos y en 20, Trump tiene de 1 a 8 puntos a favor, con un promedio de 3.15 puntos.

FALSO: “Todo sale del Departamento de Justicia, todo sale de Biden. Es una caza de brujas contra su oponente político”.

Trump reitera, sin pruebas nuevamente, que Biden está utilizando la fuerza del Estado para acabar políticamente con él. Sin embargo, la fiscal general Letitia James comenzó la investigación contra Trump por fraude en 2019 , cuando Trump era presidente, no Biden.

Y James presentó la demanda contra Trump en septiembre de 2022, cuando este todavía no había anunciado oficialmente su intención de presentarse de nuevo a las elecciones presidenciales, cosa que hizo, como informó Univision Noticias, dos meses después .

Además, como apuntó en octubre de 2023 BBC News, este no es un caso federal, sino civil, que se fundamenta en las leyes del estado de Nueva York, por lo que "el Departamento de Justicia no tiene jurisdicción aquí”.

