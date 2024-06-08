Falta contexto a esa afirmación de Biden de que Trump quiere deshacerse de Obamacare si vuelve a la presidencia

Trump no menciona ninguna propuesta para Obamacare en la web de su campaña.

PUBLICIDAD

A esta afirmación le falta contexto: aunque es cierto que Trump intentó desmantelar el programa varias veces durante su gobierno y se ha seguido oponiendo al mismo, posteriormente –en marzo y abril de 2024– el exmandatario aseguró que su intención no es eliminarlo sino “mejorarlo”. Aunque en sus propuestas de campaña no se hace mención directa a su posición sobre esa ley.

“Él todavía quiere deshacerse del Affordable Care Act –que solía ser llamado Obamacare– y protege a millones de estadounidenses de que se les niegue la cobertura porque tienen condiciones preexistentes (...) Trump quiere deshacerse del Affordable Care Act, pero yo no sólo lo estoy protegiendo, lo estoy expandiendo”, dijo Biden durante una recepción de campaña el lunes 3 de junio en Greenwich, Connecticut.

PUBLICIDAD

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

En elDetector revisamos que si bien es cierto que Trump intentó eliminar Obamacare en varias ocasiones durante su gobierno, e incluso en noviembre de 2023 afirmó que el programa –instaurado por su antecesor Barack Obama en 2010– “apesta” y debe ser “reemplazado”, también es verdad que más recientemente parece haber cambiado su posición.

En marzo de 2024 publicó en su red social Truth Social que no se está “postulando para acabar con el ACA”, a la vez que acusó a Biden de “desinformar” sobre este asunto “todo el tiempo” y aseguró que su intención es convertir Obamacare en un programa “mucho mejor, más fuerte y bastante menos costoso”.

En un video publicado en abril en la misma red social, Trump repitió esa posición –sin dar detalles sobre la forma en que mejoraría el programa–, aunque diciendo que los cambios son necesarios porque actualmente “es demasiado costoso y no es muy bueno”.

PUBLICIDAD

Propuestas de campaña de Trump

Revisamos la página web de la campaña de Trump y las propuestas de su “Agenda47” y no encontramos ninguna mención a Obamacare o ACA : ni el detalle de los cambios que ha dicho que quiere introducir al programa el candidato republicano, ni una intención directa de cancelarlo, como acusa Biden.

En un apartado sobre cobertura de salud en el sitio web de Trump, solamente se dice que, de volver a la Casa Blanca, el republicano pretende “terminar con los mandatos covid y restaurar la libertad médica, acabar con las facturaciones médicas sorpresa, aumentar la justicia a través de la transparencia de precios, y reducir más el costo de las medicinas con prescripción y de las pólizas de salud”.

“El presidente Trump siempre protegerá Medicare, la Seguridad Social y a los pacientes con condiciones preexistentes”, añade el texto.

Conclusión

Falta contexto a la afirmación de Biden de que Donald Trump quiere acabar con Obamacare si vuelve a la Casa Blanca tras las elecciones de noviembre de 2024. Durante su gobierno Trump intentó eliminar la ley de Atención Médica Asequible instaurada por Barack Obama, pero en marzo y abril de 2024 el candidato presidencial republicano dijo que su intención no es eliminar ese programa sino hacerlo mejor y menos costoso. Entre sus propuestas de campaña no se menciona la eliminación de esa ley, pero tampoco se detalla lo que haría para mejorarla. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

PUBLICIDAD

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.