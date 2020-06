La muerte de Sean Monterrosa y el historial violento de un departamento de Policía en California

Historial de tiroteos

“Es bien importante, porque con todo lo que está pasando, ellos están escondiéndose. No quieren admitir lo que le hicieron a mi hermano. Además, el Departamento de Policía de Vallejo no ha dado el nombre de Jarrett Tonn, pero ya todos hemos sabido que él fue el oficial que baleó a mi hermano”, señala Michelle.

Versiones contradictoras

Monterrosa resultó herido de bala alrededor de las 12:30 am y la hora oficial de su muerte fue confirmada a la 1:31 am, según el reporte periodístico. El primer informe del incidente por parte de la corporación se hizo a las 4:08 am, pero no indicaba que Monterrosa había muerto abatido por un agente.