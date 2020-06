Despiden al esposo de la mujer blanca que llamó a la Policía por un mensaje de 'Black Lives Matter'

“Una pareja blanca llamó a la Policía porque yo, una persona de color, estaba pintando un mensaje de #BLM en el muro de mi propiedad. ‘Karen’ miente y dice estar segura de que yo no vivo en mi propia casa, porque ella conoce a la persona que vive aquí”, escribió James Juanillo en la red social cuando publicó el video del encuentro.

“Karen”, al igual que otros nombres propios como “Becky” y “Tom”, son utilizados en las redes sociales para referirse a personas que usan su privilegio blanco para confrontar a minorías en situaciones donde no se está cometiendo ningún delito. Los escenarios usualmente muestran a personas blancas amenazando con llamar a la Policía contra afroestadounidenses o latinos.

“Quiero disculparme directamente con el señor Juanillo. No existen palabras suficientes para describir lo apenada que me siento por ser irrespetuosa con él y cuestionarlo sobre lo que estaba haciendo frente a su propia casa”, escribió Alexander en un comunicado.

La mujer, quien fue identificada como propietaria de la marca de cosméticos LaFace, indicó que sus acciones fueron las de “una persona que no está consciente del daño que causó debido a su ignorancia sobre las inequidades raciales”, y agregó que “no me di cuenta en ese momento que mis acciones eran racistas”.

Desde el encuentro que se hizo viral en las redes sociales, el sitio web de LaFace ya no se encuentra activo, mientras que el servicio de distribuidores de cosméticos Birchbox, con sede en Nueva York, dijo vía Twitter que no ha trabajado con LaFace desde hace varios años y que “han eliminado todos sus productos de nuestra página web, además de que no trabajaremos con ellos en el futuro”.