Texas demanda a cuatro estados decisivos en las elecciones de 2020 y pide que la Corte Suprema intervenga

Paxton es actualmente investigado por el FBI por un caso de corrupción y sobornos tras el escándalo desatado por una carta de sus colaboradores más cercanos, que aseguran que el fiscal abusó de su poder para favorecer a uno de sus donantes de campaña. El fiscal texano enfrenta ya una demanda por fraude cuyo fallo está pendiente desde 2006 y fue señalado en mayo por usar el poder de su oficina para presionar a las autoridades de una comunidad en Colorado para que no molestaran a empresarios cercanos a su círculo, quienes también han aportado importantes sumas de dinero a sus proyectos políticos.

Airadas reacciones, silencio entre la mayoría de republicanos

La decisión del fiscal texano despertó airadas reacciones, más viniendo de un estado caracterizado como uno de los más federalistas del país. Paxton, además, peleó todos los recursos presentados por demócratas y organizaciones para permitir el voto por correo en plena pandemia, que ha situado a Texas en los primeros lugares de muertes y contagios según cifras oficiales . Texas es uno de los once estados que restringe esta opción.

La mayoría de los legisladores republicanos de Texas han evitado hacer declaraciones explícitas sobre las afirmaciones de Trump, que a un mes de las elecciones no han demostrado sustento alguno, con la excepción de la congresista Kay Granger (del distrito 12, en la región Dallas-Fort Worth) y Will Hurd y Mac Thornberry, que no se presentaron a la reelección en noviembre.