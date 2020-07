Encuesta muestra que residentes de Utah no se sienten cómodos volviendo a la normalidad

El 57% de los habitantes de Utah dice que se sienten incómodos asistiendo a un servicio religioso. Solo el 54% de los mormones "muy activos" dijo sentirse cómodo asistiendo a un servicio religioso.

El 33% de los residentes de Utah aún no se siente cómodo asistiendo a tiendas minoristas.

El 42% de los habitantes de Utah se siente incómodo comiendo dentro de un restaurante.

El 62% de los habitantes de Utah dicen que se sienten incómodos al volver a sus gimnasios para hacer ejercicio.

El 67% de los habitantes de Utah dice que no se siente bien asistiendo a actividades artísticas en espacios cerrados, como salas de cines, teatros y salas de conciertos.

El 80% de los habitantes de Utah dijo no sentirse bien al tomar un vuelo internacional. Lo cual no concuerda con el hecho de que Estados Unidos es el país más afectado por la pandemia del Coronavirus, especialmente al tomar en cuenta que el 56% de los habitantes de Utah dijo sentirse cómodo volando comerciales dentro de Estados Unidos.