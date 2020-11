"Tenemos que estar listos para cualquier cosa”: Fiscal de California advierte sobre lo que puede hacer Trump

“No creo que los asesores que están en la administración de Trump, vayan a permitir que él destruya esta democracia solo porque no quiere aceptar la realidad de las elecciones”, declaró Xavier Becerra. El funcionario teme que los últimos días en el gobierno puedan ser problemáticos, pero no tiene dudas: “El 20 de enero, no importa lo que piense Donald Trump, la ley y la democracia de este país va a poner a Joe Biden en la Casa Blanca, punto”.