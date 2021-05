Comisión de Derechos Civiles pide evitar pena de muerte a Felix Verdejo por asesinato de Keishla Rodríguez

Ever Padilla Ruiz , director de la Comisión de Derechos Civiles , dijo estar en contra de una condena de pena de muerte contra el exboxeador Félix Verdejo por el asesinato de su amante, la joven Keishla Rodríguez, y reafirmó su postura en torno a que la violencia no puede ser la respuesta a la violencia.

“Todo Puerto Rico está inmerso en un profundo dolor por los hechos lamentables y abominables que segaron la vida de Keishla, pero más violencia no resuelve la violencia contra las mujeres. Valorar la vida debe ser parte de las estrategias de prevención. El Estado no puede pretender erradicar la violencia apagando otra vida”, declaró Padilla. “No podemos dar pie a que como sociedad sigamos promoviendo la violencia. La pena de muerte para Verdejo no es la solución para la crisis más dramática de violencia contra las mujeres que vive la Isla en todos los tiempos”.