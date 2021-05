El mensaje que escribió la hermana de Keishla para ella en el Día de las Madres

El mensaje de la madre de Keishla a las jóvenes

"Cuando su padre les diga no vas pa’ aquí o no vas para allá, háganle caso, gente, a ustedes las jóvenes, que lo de mi hija les sirva de conciencia y no sean más abusadas, alcen su voz, ya no se dejen ser más abusadas, no se dejen, hablen”