Filadelfia marca un hito en su historia electoral con el mayor número de votantes registrados en 35 años

¿Saldrán todos a votar?

Si desea votar por correo y aún no ha presentado la solicitud, o no ha recibido la boleta que solicitó en línea, visite una de las 17 oficinas electorales satélite de la ciudad para asegurarse de obtenerla antes de la fecha límite. Luego, devuélvalo en el lugar o colóquelo en uno de los buzones de entrega de 24 horas en la ciudad para asegurarse de que llegue a tiempo. Recuerde que no puede devolver las boletas de votación de otros de esta manera, solo las suyas.