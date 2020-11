Abren los colegios y miles de electores salen a votar en Pensilvania

Antes de que se abrieran las urnas a las 7 a.m., había filas de personas afuera del Kimmel Center en Center City Filadelfia y la Escuela Primaria Whitemarsh en el condado de Montgomery .

Pensilvania no era exclusivo en las filas. También había una línea fuera de al menos una iglesia del condado de New Castle, Delaware .

Lo que debe recordar

Si aún tiene una boleta de votación por correo y desea entregarla, no la envíe por correo.

Para empezar, use una mascarilla y traiga desinfectante para manos. Los líderes de Pensilvania dicen que debe hacer un equipo de votación que incluya una máscara, guantes, desinfectante y su propio bolígrafo para firmar el libro de votación u otros formularios. En Filadelfia, los votantes recibirán un guante desechable.

Los funcionarios electorales advierten que es posible que no se conozca al ganador durante días, ya que los condados comienzan a tabular más de 2.4 millones de votos que llegaron por correo.

A pesar de los millones de boletas electorales que ya se han emitido, no está claro si se conocerá al ganador de las elecciones la noche de las elecciones como muchos están acostumbrados. En un año normal, los expertos y periodistas normalmente pueden llamar al ganador de la carrera presidencial mirando las encuestas a pie de urna y los resultados anticipados.

No todos los estados contarán todos sus votos la noche de las elecciones, lo cual es normal cuando hay boletas por correo. Además, algunos estados no tienen permitido, o no planifican, contar sus boletas por correo hasta el día de las elecciones o después.