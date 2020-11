Cómo votar en persona de forma segura cuando Pensilvania no requiere el uso de mascarillas en los centros de votación

Desde una perspectiva de detección de COVID-19, votar en persona puede no parecer tan diferente a ir a una tienda por departamentos: estás en un espacio grande con límites de capacidad de construcción, con suerte no por mucho tiempo. Pero hay una diferencia crucial: si se niega a usar una mascarilla o cubre bocas en el supermercado, se le puede pedir que se vaya. Ese no es el caso en las urnas.