Los eventos del NYC Wine & Food Festival que no te puedes perder

Los mejores bartenders de cada distrito de Nueva York (The Bronx, Manhattan, Brooklyn, Queens y Staten Island) se enfrentan en “Battle of the Borroughs: A Cocktail Showdown”, una batalla para encontrar el mejor coctel de la ciudad. ¿Qué distrito ganará? El moderador será uno de los mejores mixólogos del país, Gio Gutierrez, también conocido como @ChatChowTV, quien junto a Ana Navarro (The View), aseguran que la velada será inolvidable. Además de las creaciones cocteleras, podrás saborear bocadillos por los mejores restaurantes de la ciudad. ¡Ah! Y por supuesto, podrás bailar con música en vivo en uno de los eventos del NYC Wine & Food Festival.