Los mejores lugares para tomar cerveza en Nueva York

La sucursal en Empire Outlets es la más nueva -hay otras cuatro- de Clinton Hall, cervecería que se ufana de ofrecer una “aventura cervecera artesanal diferente”. Esta, en Staten Island, queda en una terraza abierta en donde enormes mesas y bancas de madera están ordenadamente distribuidas alrededor de una barra con una rotación permanente de veinte sabores en marcas como Erdinger Hefe Weizen, Urban Chestnut Dorfbier y Pipeworks Blood of the Unicorn Strong Ale. En el bar suele haber un DJ creando ambiente festivo muy propio y diferencial de este lugar en donde hasta tus mascotas son bienvenidas. Y aquí también se comen nachos, ensaladas, emparedados de langosta y -sobre todo- sus famosas hamburguesas que de acuerdo a New York Food and Wine Festival 2018 son las mejores de Nueva York.