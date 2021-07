¿Por qué mi condado es el mejor de Nueva York?

5. Desde el mambo al hip hop han sido influenciados en The Bronx. No es secreto cómo el mambo y su evolución hacia la salsa florecieron aquí, porque aunque se originan en Cuba y tienen raices africanas, caribeñas y latinas, alcanzaron una popularidad masiva después de la Segunda Guerra Mundial cuando fueron adoptados por los puertorriqueños de este distrito. Tampoco es secreto que ésta es la cuna del hip hop. Así que, a The Bronx, lo bailado no hay quien se lo quite.