Habla la mujer que acusó falsamente a un adolescente negro de robar su iPhone en hotel de NYC

Aunque la policía ya identificó a la mujer, su identidad no ha sido revelada, pero CNN logró contactarla . Durante una entrevista telefónica, la mujer de 22 años afirmó que fue agredida durante el enfrentamiento, pero esta información no ha sido corroborada.

El video de incidente fue publicado por Keyon Harrold, un prominente trompetista de jazz, y padre del adolescente, quien señaló que la mujer no identificada arañó y agarró a su hijo.

Según CNN, el relato de la mujer sobre el incidente fue incoherente por momentos, pero sí manifestó estar preocupada por los posibles cargos que pudiera enfrentar. "Por supuesto que me preocupa. Yo no soy así. En realidad... me esfuerzo mucho por asegurarme de que siempre estoy haciendo lo correcto", dijo.