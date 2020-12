Nuevo video muestra la agresión de una mujer a un chico negro a quien acusaba falsamente de robarle su iPhone

En su publicación, Harrold escribió: "La señora de este video nos agredió a mi hijo de 14 años y a mí mientras bajábamos de nuestra habitación en el Hotel Arlo Soho para desayunar. Esta persona, cito textualmente, 'perdió' su iPhone, y aparentemente, mi hijo lo adquirió mágicamente, lo cual es simplemente ridículo. Este incidente duró cinco minutos más, yo protegiendo a mi hijo de esta lunática. Me arañó; lo abordó y lo agarró. ¡¡Es un niño!!".

En una entrevista con CNN, la mujer, que dice tener 22 años, aseguró estar preocupada por estos cargos. "Por supuesto que me preocupa. Yo no soy así. En realidad... me esfuerzo mucho por asegurarme de que siempre estoy haciendo lo correcto", dijo.