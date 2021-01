Reportan que detectives de NYC van a California tras la mujer que acusó falsamente a un chico negro de robar su iPhone

La joven de 22 años, identificada como Miya Ponsetto, podría ser interrogada por detectives de Nueva York en los próximos días, dijo una fuente policial de alto rango al New York Post .

Las fuentes del Post también dijeron que las autoridades ya ha emitido una "I-Card", un documento online que notifica a agentes de patrulla a identificar a una persona para ser interrogada como sospechosa, pero no llega a ser una orden judicial.

La abogada de Ponsetto, Sharen Ghatan, dijo el martes a CNBC que el suceso no se trataba de un incidente relacionado con el racismo, como lo han denominado varios, incluyendo el alcalde Bill de Blasio.

La mujer dijo que Ponsetto, quien supuestamente visitaba a su padre en la ciudad, estaba asustada y ansiosa porque estaba sola y no conocía a nadie en la ciudad. Al verse sin su teléfono, donde tenía todos sus contactos, "perdió la cabeza por un minuto. Ella lo siente", dijo la abogada en una llamada telefónica.

En una entrevista con CNN, la mujer, que dice tener 22 años, aseguró estar preocupada por estos cargos. "Por supuesto que me preocupa. Yo no soy así. En realidad... me esfuerzo mucho por asegurarme de que siempre estoy haciendo lo correcto", dijo.