Extraditan a Nueva York a mujer de California que acusó a adolescente afroamericano de robar su iPhone

Antes de ser arrestada el jueves pasado por "una orden de salida de Nueva York", Ponsetto se disculpó pero defendió sus acciones en una entrevista de CBS This Morning, que fue sacada al aire el viernes.

Durante la entrevista, Ponsetto le dice a la presentadora Gayle King, al preguntarle acerca de sus acciones: "Está bien Gayle, suficiente". Los padres de Harrold Jr. dijeron en un comunicado: "Esta no es una disculpa de alguien que hace unos días había dicho que no había hecho nada malo, de hecho, dijo que el señor Harrold la había agredido. Alguien que apunta a un niño negro de 14 años por el color de su piel".

La joven fue puesta bajo custodia después de una breve persecución en coche, ya que cuando los oficiales trataron de detenerla, ella no paró hasta que no llegó a su casa en Piru, negándose a salir de su auto.

"Tuvieron que sacarla del coche. Utilizaron la fuerza física", dijo Eric Buschow, un portavoz del Departamento del Sheriff a The Daily News . "Ella trató de cerrar la puerta en la pierna de uno de nuestros ayudantes y fue sacada por la fuerza del vehículo".

La abogada de Ponsetto, Sharen Ghatan, dijo el martes a CNBC que el suceso no se trataba de un incidente relacionado con el racismo, como lo han denominado varios, incluyendo el alcalde Bill de Blasio.

La mujer dijo que Ponsetto, quien supuestamente visitaba a su padre en la ciudad, estaba asustada y ansiosa porque estaba sola y no conocía a nadie en la ciudad. Al verse sin su teléfono, donde tenía todos sus contactos, "perdió la cabeza por un minuto. Ella lo siente", dijo la abogada en una llamada telefónica.

En una entrevista con CNN, la mujer, que dice tener 22 años, aseguró estar preocupada por estos cargos. "Por supuesto que me preocupa. Yo no soy así. En realidad... me esfuerzo mucho por asegurarme de que siempre estoy haciendo lo correcto", dijo.