Alexandria Ocasio-Cortez asegura que el plan de cambio climático de Joe Biden será “agresivo”

La representante de Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez aclaró en su cuenta de Twitter que el plan sobre el cambio climático del candidato demócrata Joe Biden será “agresivo” a pesar de que el exvicepresidente manifestó, durante el primer debate presidencial del martes, que no apoyaba el Green New Deal .

“Nuestras diferencias son exactamente la razón por la que me uní al Grupo de Trabajo de Unidad del Clima de Biden (Climate Unity Task Force, en inglés), para que pudiéramos dejar de lado nuestras diferencias y idear un plan climático agresivo para abordar la crisis planetaria a nuestros pies”, dijo Ocasio-Cortez como respuesta a un tuit de la consejera de la Casa Blanca, Kellyanne Conway , destacaba la respuesta del candidato demócrata.