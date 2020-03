Los 'socialistas demócratas' ponen la mira en la Asamblea Estatal de Nueva York

Según reportó Gothamist, el objetivo es llevar a una mayoría demócrata en Albany más hacia la izquierda busca obligar al partido a cumplir viejas promesas como la atención médica a nivel estatal, impuestos más agresivos para los ricos; derechos más amplios de los inquilinos, escuelas no segregadas y eliminación del confinamiento solitario.

"Francamente, no se necesita una mayoría de los 150 legisladores en la Asamblea", dijo Zohran Mamdani, un organizador de derechos de los inquilinos que está peleando por primera vez una silla para la Asamblea Estatal. "Lo que necesitas es tener una masa crítica, una minoría crítica, realmente, de voces que se nieguen a ser intimidadas".

Aravella Simotas, quien ha representado a Astoria en la Asamblea durante una década, dijo que no le queda claro cuál son las críticas a la agenda que ha venido trabajando porque desde que los demócratas obtuvieron una mayoría en el Senado estatal se han venido impulsando una agenda progresista. Destacó la legislación en la última sesión que abordó los derechos al aborto, la discriminación en el lugar de trabajo, las regulaciones de alquiler y un "Green New Deal" (Nuevo Acuerdo Verde, en su traducción al español).

"No estoy en desacuerdo con ninguno de los problemas que han planteado", dijo Simotas, de 41 años, sobre el DSA, "desde reformas de la justicia penal, hasta el encarcelamiento, asegurar la expansión de la atención médica, hasta protección de nuestro medio ambiente. No sé cómo puedes correr hacia mi izquierda. No hay espacio", dijo Simotas a Gothamist.