Alexandria Ocasio-Cortez: los resultados de la campaña demócrata muestra una ‘división generacional’ en el partido

“Lo sorprendente es lo marcada que es (la división) en realidad. No estamos hablando de un bache generacional o una pequeña ventaja” , continuó.



“Nosotros estamos ganando en los problemas, estamos ganando sobre las razones más sustanciales para votar”, dijo la congresista quien agregó que las encuestas han demostrado que la gente en “muchos estados” cree en las propuestas de “Medicare For All” y el “Green New Deal”.