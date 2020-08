Trump culpa a los demócratas de causar intencionalmente los cortes de luz en California

¿Qué pasa en California?

Steve Berberich, el jefe ejecutivo del operador del sistema, culpó a los reguladores de la Comisión de Servicios Públicos de California por no garantizar que hubiera suficiente energía disponible. Berberich dijo el lunes que su organización había advertido repetidamente a la comisión que California no había alineado suficiente electricidad para cubrir la alta demanda en las cálidas noches de verano cuando la energía solar no está disponible.