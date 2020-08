Aseguran que Trump no quiso dar dinero para ayudar a California porque el estado no lo respaldó

El exjefe de gabinete del Departamento de Seguridad Interna (DHS, por sus siglas en inglés) dijo que el presidente Donald Trump ordenó no enviar ayuda a California durante un incendio por estar enojado porque “no lo apoyaban” y “no era una base (política)” para él.

“Nos dijo que dejemos de dar dinero a personas cuyas casas se habían quemado en un incendio forestal por estar tan furioso que la gente en el estado de California no lo apoyó y que políticamente no era una base para él ", afirmó Taylor.

Taylor no dice a qué incendios forestales se refiere, pero el grupo que publica el anuncio confirmó al The Los Angeles Times que fue el incendio de Camp de 2018, y Trump recorrió la devastación en Paradise ese año. En ese entonces Trump había amenazado públicamente con retener los fondos de emergencia alegando que no tenían buenas prácticas de manejo forestal de California.