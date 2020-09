Protestan en casa de Tony Cárdenas y le piden que asuma posturas progresistas

“Además, Cárdenas se postula como vicepresidente de la Cámara. Sunrise Los Angeles Youth quiere tener legisladores que escuchen a la gente, no a intereses especiales, que dirijan el gobierno y apoyen las leyes que necesitamos, como el Green New Deal, para salvar nuestro planeta”, indicó el movimiento.

Dueñas critica a Cárdenas

Un duelo entre hispanos demócratas

Se cuestionó a Dueñas si plantear este tipo de reclamos entre demócratas no afectaría el desempeño del partido, sobre todo cuando también tiene que enfrentar ataques de los republicanos en la recta final hacia las elecciones de noviembre.

“Lo que estamos viendo es que la lealtad a los partidos ya no existe, queremos representación de gente que vea por la comunidad, no importa el partido, no importa si es independiente”, dijo.