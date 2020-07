La Convención Republicana de Texas concluye entre batallas legales, fallos técnicos y hasta un ataque cibernético

Problemas técnicos

Aun así, la Convención Republicana texana se enfrentó a problemas técnicos que obligaron a los organizadores a suspender las actividades el 17 de julio y moverlas al sábado, lo que extendió las actividades hasta el domingo. No obstante, no todos los puestos que debían elegirse han sido definidos, por lo que los republicanos no han descartado convocar a otra reunión, en persona, para definir los cargos pendientes.