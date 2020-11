Empresario que dio 2.5 millones a favor de Trump demanda para que le devuelvan su dinero

Un empresario de Carolina del Norte que donó 2.5 millones de dólares a un grupo basado en Houston que apoya las demandas de Donald Trump , quien asegura haber sido víctima de un “fraude” en las elecciones del 3 de noviembre sin que hasta ahora haya presentado prueba alguna , asegura que no sabe en qué se ha gastado su dinero y lo exige de vuelta.

Fred Eshelman , fundador de Eshelman Ventures LLC, ha presentado una demanda en Houston contra la organización True the Vote Inc. , de acuerdo con documentos judiciales. El empresario sostiene que ha recibido respuestas “vagas” sobre cómo se ha empleado su dinero, de acuerdo con documentos judiciales .

El texto de la demanda indica que Eshelman decidió interponer el recurso el día después de la elección y eligió a la organización True the Vote puesto que el grupo había prometido que investigaría cualquier evidencia de un supuesto fraude . El equipo legal de Trump no ha conseguido avanzar ninguno de los recursos legales que ha presentado ante tribunales de distintos estados en casi un mes.

La organización True the Vote Inc., con sede en Houston, promete un plan para “investigar, litigar y exponer los supuestos votos falsos y fraudes en la elección de 2020”, de acuerdo con su página web .