Abbott defiende el uso obligatorio de mascarillas en Texas en la convención estatal republicana

“Lo último que deseo es volver a cerrar Texas”

“ Sé que muchos de ustedes están frustrados. Yo también ”, dijo Abbott en un mensaje dirigido a los delegados. “Sé que muchos de ustedes no están de acuerdo con el requisito de usar mascarilla. Yo tampoco. Es lo último que quería hacer… bueno, de hecho, es lo penúltimo que quería hacer. Lo último que deseo es volver a cerrar Texas”.

“Los datos empeoran cada día” , comentó. “Si no conseguimos disminuir el aumento de esta enfermedad, nuestros hospitales quedarán rebasados, y me temo que podría incluso afectar a algunas de las personas con las que estoy hablando en este momento”.

“Nunca he fallado a la Constitución”

“Nunca he fallado a la Constitución”, continuó. “Y en esta ocasión, no lo he hecho”.