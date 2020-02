Ocasio-Cortez respalda la candidatura de Tzintzún Ramírez al Senado de EEUU

“Es el momento de elegir a una mayoría progresista en el Congreso, que responda a los movimientos de base, una mayoría fuerte que apoye temas como la salud para todos, el Green New Deal y la justicia racial”, explicó Ocasio-Cortés en un tuit .

A la par del anuncio de Ocasio-Cortés, Tzintzún Ramírez recibirá el apoyo financiero de Courage to Change , el comité que apoya a la representante neoyorquina.

"El momento correcto en el estado correcto"

“Hay muchos momentos en que todavía dudo sobre si tomé la decisión correcta [presentarme a la candidatura], si no soy lo suficientemente inteligente o que no soy la persona adecuada”, afirmó Tzintzún Ramírez en un brunch con simpatizantes en Dallas, según reportó The Washington Post.