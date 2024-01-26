Tekashi 6ix9ine sale de la cárcel tras pagar fianza de 510 dólares: estas fueron sus primeras palabras

Video Tekashi quedará en libertad, pero debe cumplir estas órdenes de la jueza tras altercado con Yailin

Tekashi 6x9ine salió de la cárcel a las 12:30 del mediodía de este 26 de enero, tras estar nueve días tras las rejas por la denuncia que interpuso su suegra, Wanda Díaz, por presuntamente haberla violentado a ella y a su hija, Yailin La Más Viral.

El rapero quedó en libertad después de pagar una "garantía económica" de 30 mil pesos dominicanos (510 dólares) que le fue impuesta por la jueza Faustina Veloz, debido a que "no encontró pruebas suficientes" para imponerle prisión preventiva, como lo solicitó el Ministerio Público.

PUBLICIDAD

Daniel Hernández, nombre de pila del artista, salió del Palacio de Justicia acompañado de su equipo de abogados y fue recibido por un tumulto de seguidores que ya lo esperaban a las afueras del recinto.

Las primera palabras de Tekashi tras salir de la cárcel

Además de sus fanáticos, medios de comunicación nacionales e internacionales lo esperaban.

6ix9ine aprovechó las cámaras para agradecer el cariño y apoyo de los dominicanos y aseveró que fue acusado "sin pruebas".

"Gracias a mi familia, a mi hermano, (también) por todo el soporte que me ha dado la gente dominicana", dijo a la prensa.

El Ministerio Público apelará

Luego de que la jueza Faustina Veloz dictara libertad bajo fianza para el rapero, el Ministerio Público informó que apelará la decisión de la magistrada sobre las medidas de coerción para Tekashi.

De acuerdo con información del portal De Último Minuto, la fiscal Rosalba Ramos señaló que no se aplicó correctamente la norma. Además, de que Wanda Díaz, la querellante, " corre peligro al no imponérsele la medida privativa de libertad que solicitó el Ministerio Público".

La fiscal también alegó que se " vulneró el derecho de la víctima, Wanda Díaz Núñez de ser escuchada" por no poder asistir a la audiencia del jueves 25 de enero, debido a problemas de salud.

"Ella, Wanda Díaz Núñez, presentó una constancia médica de que no podía estar presente. Por esto solicitamos en virtud de este reglamento que se escuchara por la herramienta electrónica que el tribunal considerara pertinente y no lo acogió, la jueza, vulnerando el derecho de la víctima".

PUBLICIDAD

Ramos también señaló que se ignoró como prueba la llamada de auxilio al 911 que hizo Yailin La Más Viral en el bautizo de Cattleya, al igual que el rapero podría fugarse al extranjero.

La fiscal incluso mencionó que a Tekashi se le encontró un celular en la celda con el que presenutamente estaba "amendrentando a los testigos y obstaculizando la investigación".