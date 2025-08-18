Quitan la vida a ‘influencer’ Ariela ‘La Langosta’: era una “hermana” para Tekashi 6ix9ine

Video Muere ‘influencer’ vinculado a cártel mexicano: así presumía costosa ropa horas antes de fallecer

La famosa ‘influencer’ dominicana Ariela ‘La Langosta’ fue asesinada durante las primeras horas de este domingo 17 de agosto. Tenía 29 años.

La también bailarina regresaba, a horas de la madrugada, a su residencia en Nueva York en un vehículo Mercedes-Benz G-Class negro cuando fue atacada, de acuerdo con Univision Noticias.

El vehículo presentaba el vidrio del conductor destrozado por los impactos y “su cuerpo fue hallado en el Cross County Parkway, en Mount Vernon, con varios impactos de bala, según informes preliminares de la policía”.

Las autoridades “investigan el caso como una muerte sospechosa” y detuvieron “para interrogatorio a Nata Cartier, pareja sentimental de la víctima, aunque no se han confirmado sospechosos ni motivos”.

“Ariela fue atrapada en un tiroteo tras salir de una fiesta en el club Ikon, de Manhattan, donde trabajaba como mesera”, se detalla.

El diario dominicano El Caribe informa que Cartier está “vinculado a la operación judicial conocida como ‘Operación Mayweather’, que investiga la red criminal ‘Los 50-Bloque 14’”, una estructura “señalada” por presuntas “actividades ilícitas”.

Dentro de las hipótesis sobre lo sucedido, señalan, se encuentran, primero, que Ariela “habría sido confundida”; segundo, que “la interceptaron” y arremetieron en su contra; y tercero, que “los disparos podrían haber estado dirigidos” a su novio.

Tekashi 6ix9ine reacciona a la muerte de su “hermana”, Ariela ‘La Langosta’

Tras conocerse el deceso de Ariela ‘La Langosta’, Tekashi 6ix9ine lamentó el fallecimiento compartiendo varios clips en los que aparece conviviendo con ella.

“No existe un corazón más lindo”, escribió encima de un video en el que ambos salen estando al interior de un coche.

La creadora de contenido apareció en el videoclip de la canción ‘Wapae’, donde encarnó al interés amoroso del rapero.

“Te amo”; “Tremenda mujerón”; “La reina de NY”; “Me apoyaste en todo, negra” y “Mi hermana”, son algunas de las frases que el artista colocó sobre otras grabaciones que difundió.

Tekashi 6ix9ine reaccionó a la muerte de Ariela ‘La Langosta’. Imagen Tekashi 6ix9ine/Instagram

¿Quién era Ariela ‘La Langosta’?

Ariela era originaria de República Dominicana, pero radicaba en Nueva York, donde destacaba como mesera, bailarina y creadora de contenido.

En redes sociales, ella solía compartir imágenes de su estilo de vida, ya sea vacacionando en la playa o modelando para una sesión de fotos.

Entre las otras celebridades que reaccionaron a su muerte está Cardi B.