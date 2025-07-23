Tekashi 6ix9ine

Tekashi 6ix9ine se declara culpable de cargo por posesión de sustancias prohibidas, ¿irá a prisión?

El rapero aceptó ante el juez haber tenido drogas en el interior de su casa de Miami. Él será sentenciado en los próximos meses y podría enfrentar una condena en prisión.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Tekashi responde y contrademanda a Yailin La Más Viral: de esto la acusa

Tekashi 6ix9ine se declaró culpable por un cargo de posesión de drogas en violación de su libertad condicional, de acuerdo con Univision Noticias.

Este miércoles 23 de julio, el rapero de 29 años le dijo a un juez federal de Manhattan, Nueva York, que su casa en Miami fue allanada el pasado 12 de marzo y que encontraron cocaína “residual” y MDMA, conocida como éxtasis, en el armario de su dormitorio.

PUBLICIDAD

A cambio de aceptar su responsabilidad, los fiscales acordaron retirar otras dos imputaciones que enfrentaba, derivadas del mismo incidente.

¿Tekashi 6ix9ine irá a la cárcel?

Más sobre Tekashi 6ix9ine

Muerte de Ariela 'La Langosta': el tiroteo en Nueva York no habría sido accidental, según avances
1 mins

Muerte de Ariela 'La Langosta': el tiroteo en Nueva York no habría sido accidental, según avances

Univision Famosos
Confirman causa de muerte de la ‘influencer’ Ariela ‘La Langosta’, “hermana” de Tekashi 6ix9ine
2 mins

Confirman causa de muerte de la ‘influencer’ Ariela ‘La Langosta’, “hermana” de Tekashi 6ix9ine

Univision Famosos
Muere ‘influencer’ Ariela ‘La Langosta’: a la “hermana” de Tekashi 6ix9ine la habrían confundido
0:59

Muere ‘influencer’ Ariela ‘La Langosta’: a la “hermana” de Tekashi 6ix9ine la habrían confundido

Univision Famosos
Quitan la vida a ‘influencer’ Ariela ‘La Langosta’: era una “hermana” para Tekashi 6ix9ine
2 mins

Quitan la vida a ‘influencer’ Ariela ‘La Langosta’: era una “hermana” para Tekashi 6ix9ine

Univision Famosos
Allanan nuevamente la mansión de Tekashi 6ix9ine en Florida: así reacciona el rapero
2 mins

Allanan nuevamente la mansión de Tekashi 6ix9ine en Florida: así reacciona el rapero

Univision Famosos
Tekashi deja entrever que su noviazgo con Yailin fue por venganza a Anuel: "Me diste la espalda"
2 mins

Tekashi deja entrever que su noviazgo con Yailin fue por venganza a Anuel: "Me diste la espalda"

Univision Famosos
Tekashi se está "volviendo loco": busca mujer que le "haga caso" como su cocodrilo y lo evidencia
1:00

Tekashi se está "volviendo loco": busca mujer que le "haga caso" como su cocodrilo y lo evidencia

Univision Famosos
Tekashi responde y contrademanda a Yailin La Más Viral: de esto la acusa
1:13

Tekashi responde y contrademanda a Yailin La Más Viral: de esto la acusa

Univision Famosos
Tekashi 6ix9ine se queda en prisión tras declararse culpable: fijan nueva sentencia
2 mins

Tekashi 6ix9ine se queda en prisión tras declararse culpable: fijan nueva sentencia

Univision Famosos
Tekashi es nuevamente arrestado en Nueva York: ahora lo acusan de esto
1 mins

Tekashi es nuevamente arrestado en Nueva York: ahora lo acusan de esto

Univision Famosos

El intérprete de ‘Gooba’, quien es originario de Brooklyn, pero tiene ascendencia mexicana y puertorriqueña por parte de sus padres, será sentenciado el próximo 25 de septiembre.

Tekashi 6ix9ine no enfrenta delitos estatales vinculados con el cateo, pero el magistrado de distrito de Estados Unidos, Paul Engelmayer, le advirtió que las “consecuencias serán severas” si infringe alguna de las condiciones de su libertad antes de ser condenado.

Las pautas federales de fallos establecen entre tres y nueve meses de prisión por cada ilícito, pero el cantante podría enfrentar hasta cinco años de cárcel y libertad supervisada, adelantó la autoridad.

Hasta el momento, él no se ha pronunciado públicamente sobre esta situación y en sus redes sociales no ha tenido actividad desde abril.

El pasado criminal de Tekashi 6ix9ine

En 2018, Tekashi 6ix9ine se declaró culpable de participar con una pandilla, con sede en Nueva York: los Nine Trey Gangsta Bloods.

Recibió una sentencia condescendiente de dos años tras las rejas en 2019 y cinco años de libertad condicional, pues ayudó en el enjuiciamiento de otros miembros de la organización criminal.

Él inclusive fue liberado del penal federal meses antes, durante el apogeo de la pandemia por covid-19, informa Univision Noticias.

PUBLICIDAD

Sin embargo, en noviembre de 2023, se descubrió que el artista violó su libertad por no presentarse a pruebas de estupefacientes, viajar a Las Vegas sin permiso y mentir a su oficial supervisor.

Entonces, Paul Engelmayer lo castigó con otros 45 días bajo custodia, alegando que las infracciones mostraban su falta de respeto por la ley.

Además, Tekashi se ha visto en problemas con la justicia por alegadamente haber agredido a su expareja, Yailin La Más Viral, y a la madre de esta, Wanda Díaz.

No sólo pasó días encerrado en una prisión de República Dominicana, sino que la jueza Faustina Veloz le impuso una “garantía económica” de 30 mil pesos dominicanos (510 dólares) como medida de coerción.

Relacionados:
Tekashi 6ix9inePolémicas de famosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX