Tekashi 6ix9ine se declara culpable de cargo por posesión de sustancias prohibidas, ¿irá a prisión?

Video Tekashi responde y contrademanda a Yailin La Más Viral: de esto la acusa

Tekashi 6ix9ine se declaró culpable por un cargo de posesión de drogas en violación de su libertad condicional, de acuerdo con Univision Noticias.

Este miércoles 23 de julio, el rapero de 29 años le dijo a un juez federal de Manhattan, Nueva York, que su casa en Miami fue allanada el pasado 12 de marzo y que encontraron cocaína “residual” y MDMA, conocida como éxtasis, en el armario de su dormitorio.

A cambio de aceptar su responsabilidad, los fiscales acordaron retirar otras dos imputaciones que enfrentaba, derivadas del mismo incidente.

¿Tekashi 6ix9ine irá a la cárcel?

El intérprete de ‘Gooba’, quien es originario de Brooklyn, pero tiene ascendencia mexicana y puertorriqueña por parte de sus padres, será sentenciado el próximo 25 de septiembre.

Tekashi 6ix9ine no enfrenta delitos estatales vinculados con el cateo, pero el magistrado de distrito de Estados Unidos, Paul Engelmayer, le advirtió que las “consecuencias serán severas” si infringe alguna de las condiciones de su libertad antes de ser condenado.

Las pautas federales de fallos establecen entre tres y nueve meses de prisión por cada ilícito, pero el cantante podría enfrentar hasta cinco años de cárcel y libertad supervisada, adelantó la autoridad.

Hasta el momento, él no se ha pronunciado públicamente sobre esta situación y en sus redes sociales no ha tenido actividad desde abril.

El pasado criminal de Tekashi 6ix9ine

En 2018, Tekashi 6ix9ine se declaró culpable de participar con una pandilla, con sede en Nueva York: los Nine Trey Gangsta Bloods.

Recibió una sentencia condescendiente de dos años tras las rejas en 2019 y cinco años de libertad condicional, pues ayudó en el enjuiciamiento de otros miembros de la organización criminal.

Él inclusive fue liberado del penal federal meses antes, durante el apogeo de la pandemia por covid-19, informa Univision Noticias.

Sin embargo, en noviembre de 2023, se descubrió que el artista violó su libertad por no presentarse a pruebas de estupefacientes, viajar a Las Vegas sin permiso y mentir a su oficial supervisor.

Entonces, Paul Engelmayer lo castigó con otros 45 días bajo custodia, alegando que las infracciones mostraban su falta de respeto por la ley.

Además, Tekashi se ha visto en problemas con la justicia por alegadamente haber agredido a su expareja, Yailin La Más Viral, y a la madre de esta, Wanda Díaz.