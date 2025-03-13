Allanan nuevamente la mansión de Tekashi 6ix9ine en Florida: así reacciona el rapero

Video Tekashi responde y contrademanda a Yailin La Más Viral: de esto la acusa

La mansión de Tekashi 6ix9ine en Florida fue allanada nuevamente por las autoridades estadounidenses, según ha confirmado TMZ.

Este 13 de marzo, el sitio web reporta que la Oficina del Sheriff de Palm Beach les indicó que “oficiales federales de libertad condicional”, asistidos por investigadores de narcóticos de su dependencia, ejecutaron una orden de registro el miércoles 12 en la residencia del cantante.

PUBLICIDAD

La organización detalló que los agentes “confiscaron artículos” de la vivienda y se los llevaron para su posterior análisis durante un control de “libertad condicional”.

También puntualizaron que lo que se encontró “no podía ser inmediatamente conectado” con el rapero, “por lo que se necesitan más pruebas”.

El ex de Yailin La Más Viral no fue arrestado, señala el medio, “porque no había una causa probable”, pero lo esposaron mientras se hacía el cateo para seguridad de los policías.

Tekashi 6ix9ine afirma que “no ha hecho nada malo”

De acuerdo con el portal, Tekashi 6ix9ine les brindó una declaración al respecto de lo sucedido en la que aseguró que le incautaron “armas de fuego y drogas”.

“Aunque dice que no ha hecho nada malo”, el intérprete de ‘Gooba’ relató que los elementos irrumpieron en su propiedad por la mañana y lo mantuvieron con grilletes desde las 9 a.m. hasta las 3 p.m.

Él asevera que las fuerzas del orden le tomaron muestras de ADN con el presunto objetivo de comprobar si este se encuentra en los objetos decomisados.

El artista de ascendencia mexicana negó estar involucrado en alguna actividad criminal y puntualizó que simplemente está descansando mientras se encuentra bajo arresto domiciliario.

En noviembre de 2024, 6ix9ine llegó a un acuerdo judicial para pasar 45 días en prisión, seguidos de un período de detención en su hogar, por haber incumplido sus condiciones para realizar viajes.

Eso alegadamente tenía que ver con el proceso legal de 2018 en su contra por los delitos de crimen organizado y conspiración para cometer asesinato, por el que en 2020 lo sentenciaron a 5 años de libertad supervisada.

PUBLICIDAD

Quitan autos de lujo a Tekashi 6ix9ine

En abril de 2024, la Oficina del Sheriff de Palm Beach destapó con TMZ que los autos de Tekashi “fueron enviados” a su domicilio “en Lake Worth”.