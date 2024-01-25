Tekashi 6ix9ine

Las medidas de coerción que Tekashi deberá cumplir: no puede salir de República Dominicana

La jueza dictaminó que no hay "pruebas suficientes" para que Tekashi tenga prisión preventiva, por lo cual quedó en libertad bajo fianza. Sin embargo, deberá cumplir varias medidas que le fueron impuestas mientras el proceso termina.

Ashbya Meré.
Tekashi 6ix9ine quedará en libertad este 25 de enero tras pagar una fianza de 510 dólares impuesta por la jueza Faustina Veloz, tras no encontrar "pruebas suficientes" que demuestren las presuntas agresiones que el rapero habría ejercido en contra de Yailin La Más Viral y su madre, como se estipuló en la querella que Wanda Díaz interpuso el 15 de diciembre de 2023.

Sin embargo, la investigación continuará y el rapero deberá cumplir con las medidas de coerción que dictaminó la magistrada, entre ellas que no podrá salir de República Dominicana.

Las medidas de coerción que deberá cumplir Tekashi

Al término de la audiencia en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, el equipo de abogados de Daniel Hernández, nombre real del rapero, atendió a la prensa para informar sobre la liberación de su cliente, así como de las medidas de coerción que le fueron dictadas.

"Le impuso una garantía económica de 30 mil pesos dominicanos (510 dólares), le puso visitación periódica ante el fiscal investigador los días 30 cada dos meses. Le puso la presentación ante un sistema de conducta y le puso una protección a Yailin para que 6ix9ine no la intimide, no la amenace. Esas fueron las prevenciones", explicó uno de los abogados.

También tiene "impedimento de salida" de República Dominicana, sin embargo, según los reportes de El Gordo y La Flaca, esta medida podría ser considerada, debido a las actividades del cantante fuera del país centroamericano.

A pesar de que quedará en libertad bajo fianza, la investigación del caso continuará y el Ministerio Público podrá apelar la decisión de la jueza.

¿Por qué Tekashi salió de la cárcel?

La jueza Faustina Veloz consideró que "no había pruebas suficientes" para sostener las acusaciones hechas por Wanda Díaz. Los abogados de 6ix9ine aclararon la situación.

"La defensa pudo probar que Wanda estuvo compartiendo con Tekashi días antes en una villa, a ella se le suministraba una alta suma de dinero para cuidar de Cattleya y que no había habido ninguna desavenencia entre ellos y que esa acusación había sido por el arresto de la cantante en Miami", detallaron a la prensa, reportó Listín Diario.

"Se habla de violencia física, pero no hay certificado médico; se habla de amenazas por celular, pero no presentan los celulares; se habla de que Yailin tiene daño psicológico y no se aporta el informe psicológico", explicó una de las abogadas del rapero.

"Estaba establecido en la querella, pero ella no pudo demostrarlo. Por insuficiencia de pruebas, por eso pusieron esa medida de coerción", añadieron.

¿Wanda Díaz continuará con la querella?

La madre de Yailin La Más Viral no asistió a la audiencia por presuntos problemas de salud, derivados de la reciente cirugía estética a la que se sometió.

De acuerdo con la corresponsal de El Gordo y La Flaca, se desconoce si Wanda Díaz continuará con la denuncia en contra de Tekashi.


