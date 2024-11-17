Descubren plan que 'Diddy' estaría tramando desde la cárcel: grabaciones telefónicas lo delatan

Video ¿Se filtra foto comprometedora de JLo en polémica fiesta de ‘Diddy’? Esta es la imagen y lo que se sabe

Sean 'Diddy' Combs supuestamente ha tratado de acercarse a posibles testigos e influir en la opinión pública desde la cárcel en un intento de influir en los posibles jurados para su próximo juicio por tráfico sexual.

Esto lo afirmaron los fiscales en un expediente judicial instando a un juez a rechazar su última solicitud de libertad bajo fianza.

¿Qué descubren en llamadas de ‘Diddy’ desde la cárcel?

Las acusaciones del gobierno se hicieron en un tribunal federal de Manhattan que se presentó el pasado viernes 15 de noviembre por la noche y se opone a la última propuesta de fianza de 50 millones de dólares del magnate de la música. Una audiencia de fianza está programada para la próxima semana.

Los fiscales escribieron que una revisión de las llamadas grabadas en la cárcel realizadas por Combs muestra que supuestamente ha pedido a sus familiares que se acerquen a posibles víctimas y testigos y los ha instado a crear "narrativas" para influir en el jurado.

Dicen que también ha fomentado estrategias de marketing para influir en la opinión pública: "El acusado ha demostrado repetidamente, incluso mientras está bajo custodia, que violará las reglas de manera flagrante y repetida para afectar indebidamente el resultado de su caso", escribieron los fiscales en la presentación.

"En otras palabras, el acusado ha demostrado que no se puede confiar en que cumpla las reglas o condiciones", alegaron.

Los fiscales agregaron que se podría inferir de su comportamiento que Combs quiere supuestamente chantajear a las víctimas y testigos para que guarden silencio o para que brinden testimonios útiles para su defensa.

Los abogados de Combs no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios por parte de la agencia AP.

Los fiscales dijeron que Combs, de 55 años, comenzó a infringir las reglas casi tan pronto como fue detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn después de su arresto en septiembre pasado.

El escándalo ‘Diddy’

El rapero se ha declarado inocente de los cargos de presuntamente coaccionar y abusar de mujeres durante años con la ayuda de una red de asociados y empleados, mientras silenciaba a las víctimas mediante chantaje y violencia, incluidos presuntos secuestros, incendios provocados y palizas físicas.

Dos jueces han concluido que es un peligro para la comunidad y un riesgo de huir y por esa razón permanece en una prisión hasta el inicio del juicio en mayo de 2025.

Sus abogados presentaron recientemente una tercera solicitud de libertad bajo fianza después del rechazo de dos intentos anteriores, incluida una propuesta de fianza de 50 millones de dólares.

En la solicitud citaron circunstancias cambiadas, incluida nueva evidencia, que, según dijeron, hacía sensato liberar a Combs para que pueda prepararse mejor para su juicio del 5 de mayo. La solicitud le fue negada.